Em Liu Si Hoàng mong được tiếp sức đến trường

Em Liu Si Hoàng đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp trường

Sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội, tuổi thơ của Hoàng từng được hưởng một cuộc sống trọn vẹn và đủ đầy. Vốn là một cậu bé hoạt bát, nhanh nhạy nhưng biến cố đã ập đến khi em mới 13 tuổi (năm 2023), do làm ăn thua lỗ, mẹ em bị phá sản, hiện đang phải thụ án tại trại giam Hà Nội. Bố Hoàng là người Trung Quốc, do mẫu thuẫn gia đình, đã bỏ về nước để sống một cuộc sống mới.

Năm 2023, Hoàng được bà Hoàng Hà Thị Sinh (em gái ruột của bà ngoại Hoàng là bà Hà Thị Đoan) đón về tạm trú tại ngõ 9, tổ dân phố số 6, phường Sông Cầu (HKTT tại số nhà 23, tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn). Mọi thứ trở nên bế tắc với chính em. Tự ti về hoàn cảnh, bơ vơ khi không còn nơi nương tựa, lạ lẫm với bạn bè và môi trường sống, Hoàng rơi vào trầm cảm, em ít nói hơn, ngại giao tiếp và mặc cảm với hoàn cảnh của chính mình.

Tôi gặp em vào một buổi chiều thu trước thềm năm học mới, căn phòng trọ nhỏ vẻn vẹn 20 mét vuông là nơi sinh hoạt, học tập của hai bà cháu. Bà Hà Thị Đoan, bà ngoại Hoàng năm nay đã 89 tuổi, không còn khả năng lao động, hai bà cháu sống nhờ đồng lương hưu ít ỏi.

“Một tháng tôi được nhận 2,5 triệu tiền lương hưu, trả tiền thuê nhà, tiền điện nước xong, hai bà cháu chỉ còn vẻn vẹn 1,5 triệu đồng để sinh hoạt. Tuổi đã cao lại mắc bệnh người già chân tay run rẩy, việc cơm nước tôi đều nhờ cả vào cháu. Nay nguyện vọng của tôi là mong muốn Hoàng học hành đến nơi đến chốn. Dù có khó khăn, hay những lúc bị đau ốm thì cũng vẫn cố nhịn để dành tiền lo cho cháu”– bà Đoan nghẹn ngào chia sẻ.

Em Liu Si Hoàng cùng bà ngoại trong căn phòng trọ nhỏ

Nhìn căn phòng trọ chật hẹp không có lối đi, trời mưa thì dột, giường ngủ cũng chính là nơi để hai bà cháu ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của đứa trẻ ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng từng ấy khó khăn không làm lùi bước ý chí quyết tâm học tập của Liu Si Hoàng. Năm học 2023 - 2024 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải Nhì môn Tiếng Anh lớp 6 trong kì thi chọn Học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2023 - 2024, do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức; đạt giải Nhì môn Tiếng Anh lớp 6 trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024, do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức; lọt vào tốp 300 và đạt giải Nhì trong vòng sơ tuyển cuộc thi qua mạng “Thiếu nhi Việt Nam, công dân toàn cầu” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Cô giáo Hoàng Thị Thoa, giáo viên chủ nhiệm của em Hoàng chia sẻ: "Hoàng là một tấm gương sáng không ngừng cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập, trước hoàn cảnh éo le của em, tôi đã báo cáo Ban giám hiệu nhà trường”. Với tôn chỉ xây dựng “Trường học hạnh phúc”, cô giáo Chu Thị Thanh Huyền, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã phát động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường quyên góp để giúp em Hoàng. Từ số tiền quyên góp trên, mỗi tháng Hoàng được nhận 200.000 đồng để trang trải tiền học phí, bảo hiểm y tế, mua sách vở, đồ dùng học tập.

Góc học tập nhỏ, nơi giúp Hoàng viết những ước mơ.

Ông Lưu Kế Thưởng, Tổ trưởng tổ dân phố bày tỏ nỗi trăn trở trước hoàn cảnh khó khăn của hai bà cháu: “Hằng ngày bà cháu Hoàng cũng chỉ có bữa rau bữa cháo nuôi nhau. Chính quyền địa phương cố gắng tạo điều kiện, vận động bà con nhân dân giúp đỡ. Thế nhưng về tương lai lâu dài, rất mong các nhà hảo tâm trợ giúp để hai bà cháu vượt qua khó khăn, Hoàng an tâm đến trường”.

Nhìn vào đôi mắt Liu Si Hoàng, tôi thấy rõ những mất mát mà em đang phải gánh chịu. Có lẽ điều em mơ ước là có thể được đến trường, được tiếp tục học tập và theo đuổi đam mê môn tiếng anh. Học giỏi thành tài để đợi ngày mẹ em quay về, để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà. “Tôi sợ lúc trái gió trở trời, mình mẩy lại đau nhức, sợ chẳng may khi tôi không còn, cháu nó không biết nương tựa vào ai", bà Hà Thị Đoan không giấu được nỗi niềm âu lo.

Con đường đến trường còn rất dài, làm sao để em Hoàng có động lực bước tiếp trên hành trình ấy. Cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm. Sẽ rất an tâm cho Hoàng, nếu em được một cá nhân, đơn vị, tập thể nhận đỡ đầu… Tấm lòng nhân ái của quý vị sẽ là nguồn động viên là ngọn lửa thắp sáng niềm tin tiếp thêm nghị lực để em vững bước trên đường đời./.