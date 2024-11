Cần sớm khắc phục tình trạng đất nông nghiệp ở Nông Thượng bị vùi lấp

BBK - Thời gian qua, người dân xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn phản ánh về tình trạng đất nông nghiệp và ao cá bị vùi lấp do đất thải từ doanh nghiệp phía trên taluy dương tràn xuống. Người dân mong muốn sớm có phương án khắc phục để ổn định sản xuất.

Khối lượng đất đá tràn từ taluy dương khi có mưa lớn.

Theo phản ánh của người dân thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, việc đất, đá tràn xuống diện tích đất nông nghiệp của người dân bắt đầu từ khi doanh nghiệp ở tổ 12, phường Phùng Chí Kiên cải tạo mặt bằng từ năm 2019. Tuy nhiên, lượng đất đá lớn vùi lấp toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, ao cá của một số hộ dân diễn ra sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Hộ ông Triệu Quý Giang, thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn có khoảng 2.700m2 đất vườn, vụ rau màu 2024, gia đình ông trồng hàng trăm gốc bí xanh, tuy nhiên, sau cơn bão số 3, toàn bộ diện tích này đã bị đất, nước bùn tràn qua, vùi lấp và làm hỏng diện tích rau màu của gia đình. Ông Triệu Quý Giang cho biết: Gia đình tôi đã phản ánh lên cơ quan chuyên môn và địa phương, doanh nghiệp và mong muốn sớm có phương án hoàn trả đất sản xuất hoặc giải pháp hỗ trợ.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn.

Ông Hà Văn Minh, thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết: Gia đình tôi có khoảng 3.500m2 ao nuôi cá. Sau cơn bão số 3, bể chứa nước của doanh nghiệp ở tổ 12, phường Phùng Chí Kiên vỡ đã tràn đất đá, làm bồi lắng đáy ao của tôi hơn một mét, lượng cá nuôi cũng thoát ra ngoài do nước tràn qua bờ đập. Tôi cũng đã kiến nghị với doanh nghiệp, cơ quan chức năng và mong sớm có phương án giải quyết dứt điểm sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chị Nguyễn Thu Huyền, thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho rằng: Gia đình tôi ở đây 20 năm nay, nhưng chưa bao giờ bị bùn đất tràn từ phía trên đồi xuống như thế này. Tình trạng này chỉ diễn ra khi doanh nghiệp phía trên cải tạo mặt bằng, san lấp đất đá. Cơn bão số 3 vừa qua, làm vỡ bờ chắn bùn gây thiệt hại nhiều diện tích trồng rau sạch trong nhà lưới của gia đình tôi. Tôi mong doanh nghiệp sớm có giải pháp khắc phục hậu quả.

Chị Lường Thị Huế, thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết: Đợt mưa to trong cơn bão số 3, bùn đất đã tràn vào nhà tôi rất nguy hiểm. Tôi lo sợ tình trạng này tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý và vật chất của các hộ dân.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn cho biết: Năm 2019, doanh nghiệp do Công ty TNHH một thành viên Thành Q do ông Ngô Thành Q (tên đã viết tắt) làm đại diện pháp luật, ở tổ 12 phường Phùng Chí Kiên được phép cải tạo mặt bằng, xử lý đất dư thừa từ công trình. Trong quá trình cải tạo doanh nghiệp làm ao chắn bùn. Tuy nhiên, do cơn bão số 3 (Yagi 2024) có lượng mưa rất lớn đã làm vỡ ao chắn bùn và tràn bùn, đất đá xuống phía dưới, ảnh hưởng tới sản xuất của gần chục hộ dân. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn cũng đã kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp có phương án khắc phục hậu quả cho người dân. Đến nay, doanh nghiệp đang tiến hành các bước thỏa thuận với các hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ.../.