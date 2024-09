Hỗ trợ gia đình nghèo chịu thiệt hại do bão số 3 tại Ba Bể

Thừa ủy quyền của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn phối hợp với xã Mỹ Phương trao tiền cho gia đình ông Mỹ.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đồng Văn Dược, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phương cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn đối với hộ nghèo của địa phương bị đất sạt lở, vùi lấp nhà bởi cơn bão số 3.

Đây là nguồn tiền do một số đơn vị, cá nhân ủng hộ, được Hội Nhà báo Việt Nam tiếp nhận bổ sung hỗ trợ hộ gia đình nghèo chịu thiệt hại do bão số 3.

Căn nhà của gia đình ông Mỹ sau khi khắc phục.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, căn nhà Đại đoàn kết làm từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an của gia đình ông Mỹ bị đất sạt lở gây hư hại một phần của ngôi nhà. Chính quyền địa phương đã kịp hỗ trợ gia đình ông Mỹ khắc phục hậu quả, sửa lại nhà để có chỗ ở an toàn./.