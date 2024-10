Trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Chương trình có sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên trong toàn tỉnh.

Dự chương trình có đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng quà cho đội văn nghệ.

Cuộc thi được phát động từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 21/6/2024, đối tượng tham gia Cuộc thi là học sinh (tiểu học, THCS, THPT) bằng hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy) và dựng video clip.

Em Trần Quốc Phòng, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Bắc Kạn chia sẻ cảm tưởng về Cuộc thi.

Nhà thơ Phùng Thị Hương Ly, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Ba Bể chia sẻ, truyền cảm hứng sáng tác cho thanh thiếu nhi.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận được sự hưởng ứng tham gia với tổng số 7.172 bài dự thi tăng 11% so với năm 2023 (6.669 bài dự thi), tăng 118% so với năm 2019 (3.041 bài dự thi). Chất lượng bài dự thi của thí sinh đã có sự đồng đều hơn giữa thành phố và các huyện, các thí sinh đã thể hiện niềm say mê thực thụ đối với sách, trải lòng mình trong từng trang viết và dành trọn tâm huyết của mình để thực hiện bài dự thi với sự đầu tư công phu, sáng tạo về cả nội dung và hình thức.

Qua kết quả chấm điểm bài dự thi, Ban Tổ chức đã quyết định trao 07 giải tập thể (04 trường có tỷ lệ thí sinh tham gia nhiều nhất, 03 trường học có nhiều thí sinh đạt giải nhất) và 61 giải cá nhân (52 thí sinh đạt giải chính (gồm 03 danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc, 03 giải Nhất, 06 giải Nhì, 09 giải Ba, 31 giải Khuyến khích); 09 giải chuyên đề cho nội dung: Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất; truyện ngắn khuyến đọc hay nhất; câu chuyện viết tiếp hay nhất; kế hoạch/sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất).

Đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Nhất cho các cá nhân.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu đại sứ văn hóa đọc năm 2024.

Danh Sách khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024: A. GIẢI TẬP THỂ (07 GIẢI) I. Trường có tỷ lệ thí sinh tham gia nhiều nhất (04 giải) 1. Trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn. 2. Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. 3. Trường Trung học cơ sở Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn. 4. Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn. II. Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất (03 giải) 1. Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. 2. Trường Trung học cơ sở Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn. 3. Trường Trung học phổ thông Phủ Thông, huyện Bạch Thông. B. GIẢI CÁ NHÂN (61 GIẢI) I. Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 (03 danh hiệu) 1. Hoàng Bảo Trâm: Lớp 3A3, Trường Tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. 2. Phạm Mai Hoa: Lớp 9A5, Trường THCS Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn. 3. Vũ Thị Lan Hương: Lớp 11A6, Trường THPT Bắc Kạn. II. Giải Nhất (03 giải) 1. Hà Sương My: Lớp 3A2, Trường Tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. 2. Trần Quốc Phòng: Lớp 8A6, Trường THCS Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn. 3. Nguyễn Lan Anh: Lớp 11A1, Trường THPT Bắc Kạn. III. Giải Nhì (06 giải) 1. Hà Hoàng Minh Ngọc: Lớp 1A5, Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. 2. Lê Hoàng Bạch Dương: Lớp 2D, Trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. 3. Hứa Thanh Trà: Lớp 6A1, Trường THCS Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. 4. Mạch Khánh Chi: Lớp 6A2, Trường THCS Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. 5. Nguyễn Thu Trang: Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Bắc Kạn. 6. Nguyễn Thanh Thúy: Lớp 11A6, Trường THPT Bắc Kạn. IV. Giải Ba (09 giải) 1. Phan Khánh Hà: Lớp 3A4, Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. 2. Nguyễn Minh Khánh: Lớp 2A1, Trường Tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. 3. Nông Thiên Kim Ngọc: Lớp 5A, Trường Tiểu học Nà Phặc, huyện Ngân Sơn. 4. Hà Phương Thảo: Lớp 8A, Trường TH &THCS Mai Lạp, huyện Chợ Mới. 5. Phùng Diệu Hương: Lớp 8A, Trường THCS Nông Hạ, huyện Chợ Mới. 6. Nông Thùy Dung: Lớp 8, Trường THCS Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. 7. Phạm Ngọc Huyền: Lớp 11C, Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 8. Đàm Thị Thanh Hương: Lớp 10D, Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 9. Lý Thị Mây: Lớp 11A6, Trường THPT Bắc Kạn. V. Giải Khuyến khích (31giải) 1. Nguyễn Xuân Tâm: Lớp 5, Trường TH&THCS Mai Lạp, huyện Chợ Mới. 2. Hà Trí Hiếu: Lớp 1B, Trường Tiểu học Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. 3. Hà Quang Huy: Lớp 3G, Trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn. 4. Triệu Đức Duy: Lớp 2C, Trường Tiểu học Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. 5. Nguyễn Công Phúc: Lớp 2A, Trường TH&THCS Lương Thượng, huyện Na Rì. 6. Nguyễn Khánh Ly: Lớp 2A2, Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. 7. Nông Thị Nhi Hạnh: Lớp 3, Trường PTDTBT TH BằngThành II, huyện Pác Nặm. 8. Hà Lan Hương: Lớp 2A, Trường TH&THCS Thanh Mai, huyện Chợ Mới. 9. Nhữ Minh Ánh: Lớp 1B, Trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn. 10. Phạm Minh Hiếu: Lớp 4C, Trường Tiểu học Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn. 11. Hà Nguyễn Đan Lê: Lớp 5B, Trường Tiểu học Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. 12. Trần Ngọc Trúc An: Lớp 8A6, Trường THCS Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn. 13. Cao Ngũ Quốc Hào: Lớp 8A, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Chợ Đồn. 14. Hoàng Ánh Tuyết: Lớp 8A, Trường THCS Quảng Chu, huyện Chợ Mới. 15. Hoàng Thị Lan Anh: Lớp 9B, Trường PTDTNT Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn. 16. Triệu Xuân Nguyên: Lớp 6B, Trường THCS Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn. 17. Mã Dương Ngân Hà: Lớp 8A1, Trường THCS& THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể. 18. Nguyễn Mai Nhi: Lớp 6B, Trường THCS thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể. 19. Đặng Thị Thùy Dung: Lớp 6A, Trường PTDTNT THCS Pác Nặm, huyện Pác Nặm. 20. Lý Thị Nhi: Lớp 8B, Trường PTDTNT THCS Pác Nặm, huyện Pác Nặm. 21. Vy Thị Ngọc Bến: Lớp 9A, Trường PTDTBT THCS Cao Tân, huyện Pác Nặm. 22. Chu Thị Lưu Ly: Lớp 11C, Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 23. Nguyễn Ngọc Ánh: Lớp 10A, Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 24. Hoàng Thị Minh Anh: Lớp 11C, Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 25. Trương Diệu Hà: Lớp 12A1, Trường THPT Bộc Bố, huyện Pác Nặm. 26. Đào Lý Ngọc Nhi: Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Bắc Kạn. 27. Triệu Hoàng Yến Nhi: Lớp 11A2, Trường THPT Bắc Kạn. 28. Kiều Tuệ Minh: Lớp 10 Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Kạn. 29. Bàn Hiếu Ngân: Lớp 11C, Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 30. Dương Thùy Nhiên: Lớp 10C, Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 31. Lương Thị Vy: Lớp 11A1, Trường THPT Bắc Kạn. VI. GIẢI CHUYÊN ĐỀ (09 Giải) 1. Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất (03 giải) - Phan Khánh Hà: Lớp 3A4, Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. - Triệu Thị Lệ Sen: Lớp 7A, Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, huyện Chợ Mới. - Nguyễn Hương Ly: Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Bắc Kạn. 2. Câu chuyện viết tiếp hay nhất (02 giải) - Nguyễn Minh Khánh: Lớp 2A1, Trường Tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. - Hoàng Thị Thanh Trúc: Lớp 9B, Trường PTDTBT THCS Cao Tân, huyện Pác Nặm. 3. Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất (01 giải) - Hà Thị Ngoan: Lớp 10A4, Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn. 4. Kế hoạch/Sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất (03 giải) - Sầm Tuấn Minh: Lớp 4A7, Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. - Mã Quỳnh Như: Lớp 8, Trường TH&THCS Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm. - Quách Hà Như: Lớp 10A1, Trường THPT Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tập thể, cá nhân đã tích cực tổ chức, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và chuẩn bị cho tổ chức hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; chúc mừng, biểu dương các các tập thể, cá nhân có bài dự thi xuất sắc, đoạt giải. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng sau cuộc thi mỗi thí sinh là một sứ giả lan tỏa đam mê, sở thích, kỹ năng đọc sách, tiếp tục là tấm gương tiêu biểu truyền cảm hứng tới tất cả những người xung quanh, cùng tích cực tìm hiểu tri thức nhân loại để làm phong phú cho kiến thức của mình, phấn đấu trở thành những công dân tốt, đóng góp công sức xây dựng quê hương, xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày một phát triển.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025” và Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các hoạt động chuyên đề về sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng một cách thực chất hơn, thường xuyên và hiệu quả hơn; đa dạng hóa các hình thức, tạo môi trường thuận lợi, thân thiện để không ngừng phát triển văn hóa đọc trong Nhân dân... Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của phát triển văn hóa đọc, nhất là quảng bá các tác phẩm, bài viết về con người, quê hương, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân duy trì thói quen đọc sách; chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập; phấn đấu tăng chỉ số phát triển văn hóa đọc, mỗi người dân đọc trung bình 02 cuốn sách/năm.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng sách cho Trường THCS Vân Tùng, huyện Ngân Sơn./.