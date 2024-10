Hội thảo khoa học: Phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong phát triển kinh tế - xã hội

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Các đồng chí: Ma Từ Đông Điền, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Âu Thị Hồng Thắm, Hiệu trưởng Trường Chính trị; Hoàng Thị Ngân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn chủ trì hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 33 bài tham luận của các sở, ban ngành; 08 huyện, thành phố, của Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Trường Chính trị. Các bài tham luận đã thể hiện khái quát những vấn đề lý luận về phát huy tinh tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Âu Thị Hồng Thắm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe các tham luận như “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế” (Trường Chính trị tỉnh); “Nâng cao hiệu quả ngành nông nghiệp chế biến nông, lâm sản trong thực hiện nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bắc Kạn” (Sở Công Thương); “Nâng cao vai trò của lực lượng công an chính quy cấp xã trong việc phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Kạn” (Công an tỉnh); “Kết quả và kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc, đề xuất xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc tại thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2025-2030” (UBND thành phố Bắc Kạn).

Trường Chính trị tỉnh tham luận tại Hội thảo.

Công an tỉnh tham luận “Nâng cao vai trò của lực lượng công an chính quy cấp xã trong việc phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Kạn".

UBND thảnh phố Bắc Kạn tham luận “Kết quả và kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc, đề xuất xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc tại thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2025-2030”

Các đại biểu cũng đã được nghe đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBND huyện Ba Bể trao đổi, phân tích làm sâu sắc thêm tình hình và kết quả thực hiện, các giải pháp về xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc…

Toạ đàm, trao đổi phân tích làm rõ thêm tình hình và kết quả thực hiện, các giải pháp về xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc

Thông qua Hội thảo giúp nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, của việc phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Hội thảo cũng là dịp để các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường sự phối hợp, gắn kết thêm tinh thần đoàn kết thống nhất, hướng tới thực hiện các mục tiêu chung về phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững./.