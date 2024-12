Các nghị quyết thông qua sát với thực tiễn, cấp thiết trong phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra trong 2,5 ngày (từ 9-11/12/2024). Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm quyết sách nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh Bắc Kạn. Với 29 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Kỳ họp, đây là tiền đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn và thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; trên cơ sở phân tích những thuận lợi, thách thức HĐND thống nhất cao với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2025; đề xuất, kiến nghị, bổ sung những giải pháp quan trọng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng thống nhất để các đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền tại kỳ họp và giao các nhiệm vụ trọng tâm cho HĐND, đại biểu HĐND các cấp trong thời gian tới. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để kịp thời có giải pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Phiên chất vấn được thực hiện trong không khí dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Trên cơ sở vấn đề đại biểu HĐND chất vấn, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, giám đốc các sở liên quan chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả những vấn đề mà đại biểu HĐND đã chất vấn và các kiến nghị được nêu trong các báo cáo giám sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND; đồng thời báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp giữa năm.

HĐND đã tập trung thảo luận, xem xét toàn diện và biểu quyết thông qua 29 nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trung ương, định hướng của tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương.

Cụ thể: Thông qua 05 nghị quyết thường kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyết định biên chế công chức, chương trình hoạt động của HĐND năm 2015; 02 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư; 02 nghị quyết về quyết toán, phân bổ ngân sách; 03 nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024; 05 nghị quyết ban hành quy định chính sách gồm chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định mức hỗ trợ kinh phí để xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; quy định mức chi phí chi trả đối với dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện một số chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp; 03 nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác; 02 nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nghị quyết của HĐND tỉnh; nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

29 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp

1. Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

4. Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

6. Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 quy định mức chi phí chi trả đối với dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

7. Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 bãi bỏ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

8. Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

9. Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện một số chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

10. Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025.

11. Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2025.

12. Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh quyết định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn năm 2025.

13. Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Bắc Kạn.

14. Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

15. Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

16. Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 14).

17. Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

18. Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

19. Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 về phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 5).

20. Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

21. Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý.

22. Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể.

23. Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

24. Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

25. Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất để thực hiện trong năm 2024.

26. Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2025.

27. Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

28. Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

29. Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024).