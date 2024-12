Cử tri kiến nghị tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại Hội nghị, cử tri nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khóa X; Báo cáo tổng hợp nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Cử tri thị trấn Chợ Rã nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri nêu một số ý kiến, kiến nghị như: Cử tri thị trấn Chợ Rã mong muốn đầu tư xây dựng các hạng mục của Trường Mầm non thị trấn Chợ Rã đảm bảo đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và đầu tư, nâng cấp xây dựng Trường Tiểu học thị trấn Chợ Rã; mở đường lâm nghiệp ở Tiểu khu 8 để có đường phòng, chống cháy rừng; nâng cấp, mở rộng ngã ba đường đi xã Phúc Lộc - Hà Hiệu đảm bảo an toàn giao thông; sớm giao đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn cho các hộ dân quản lý, sử dụng.

Cử tri xã Chu Hương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, làm rõ việc cấp đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn ở thôn Nà Ngộm. Cử tri xã Bành Trạch kiến nghị cấp có thầm quyền xem xét về những vướng mắc đất lâm nghiệp ở thôn Pàn Han và đầu tư xây dựng cầu tràn Pác Pỉn-Bản Lấp để người dân đi lại thuận lợi...

Cử tri xã Chu Hương nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương và thành viên UBND tỉnh trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến khác được tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu chuyển đến ngành chức năng xem xét, giải quyết./.