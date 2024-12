Chợ Mới có tân Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

BBK - Trong các ngày 19, 20/12, HĐND huyện Chợ Mới khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 23 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

Quang cảnh kỳ họp.

Năm 2024, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện ước đạt hơn 21.000 tấn, bằng 98,6% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, Nhân dân đã trồng được 1.292,8 ha rừng, đạt 144% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện cả năm hơn 1.000 tỷ đồng đạt 135,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa thương mại, dịch vụ ước cả năm đạt gần 1.200 tỷ đồng, đạt 101,3% so với kế hoạch. Dự ước đến 31/12/2024, số lao động được tạo việc làm mới là 1.050 người, đạt 140% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động 65 người, đạt 118% kế hoạch. Toàn huyện giảm được 210 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 2%, vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Công tác an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh được thực hiện có hiệu quả…

Các đại biểu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và Ủy viên UBND huyện khóa V.

Năm 2024, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chợ Mới còn những hạn chế như: Một số chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp chưa đạt; tiến độ giải ngân một số dự án, kế hoạch vốn đầu tư và các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới không hoàn thành kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng, những vấn đề liên quan đến đất đai chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm...

Năm 2025, huyện Chợ Mới tập trung chỉ đạo phát triển các hình thức hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Lồng ghép nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), chương trình phát triển kinh tế - xã hội để tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025, đặc biệt đối với Chương trình MTQG. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa V.

Tại kỳ họp các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, các ban HĐND huyện và chất vấn, trả lời chất vấn về những chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Chánh Văn phòng Huyện ủy thay ông Nguyễn Đình Toán đã nghỉ hưu theo chế độ. Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Trần Quang Hiệp, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện. Kỳ họp đã thảo luận, xem xét và thông qua 12 nghị quyết quan trọng./.