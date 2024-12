Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri huyện Pác Nặm

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế, Văn phòng UBND tỉnh; Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm; Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm; Hoàng Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm.

Hơn 100 cử tri dự và tham gia phát biểu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa X; báo cáo tổng hợp nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của Đại biểu HĐND tỉnh của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Tổ đại biểu số 14 đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri xã Công Bằng nêu ý kiến: Thôn Phiêng Luông có hơn 80 hộ dân được đưa đến đây tái định cư, hiện nay gặp khó khăn do thiếu đất ở, đất sản xuất. Bà con mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch xây dựng các khu tái định cư khác để chia sẻ các hộ dân khó khăn ở Phiêng Luông và trên địa bàn xã Công Bằng.

Cử tri xã Công Bằng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã An Thắng nêu ý kiến về việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Chỉ đạo xã An Thắng đã tổ chức triển khai đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn để rà soát, lấy nhu cầu để thực hiện trong năm 2025. Qua triển khai có 09 hộ là công dân xã An Thắng xâm canh xâm cư lâu năm hiện nay sinh sống trên phần đất của huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) và một số hộ đang sinh sống thuộc phần đất của xã Bành Trạch, huyện Ba Bể cũng có nhu cầu làm nhà ở theo chương trình. Do vậy, các hộ gia đình nói trên mong muốn các cấp có thẩm quyền có cơ chế tháo gỡ để các hộ này được hỗ trợ làm nhà.

Đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên UBND tỉnh trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc.

Đề nghị Nhà nước có cơ chế hỗ trợ cho trưởng thôn, bí thư chi bộ thuộc các thôn ở vùng cao khi sáp nhập. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm thanh toán tiền hỗ trợ làm nhà ở cho 05 hộ nghèo ở xã Nghiên Loan, trong đó có cả nguồn của Trung ương và nguồn của địa phương…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm và thành viên UBND tỉnh trực tiếp trả lời tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến khác đã được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu để chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh trả lời trong thời gian tới./.