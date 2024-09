Để sản phẩm OCOP của Bắc Kạn vươn xa

Dựa trên tiềm năng, lợi thế về hạt gạo thơm ngon của địa phương, HTX sản xuất bún, phở Quỳnh Liên ở thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) đã tập trung sản xuất và cho ra thị trường những sản phẩm sạch, an toàn với người tiêu dùng.

Để bảo đảm nguồn nguyên liệu sạch cho sản xuất, HTX đã chủ động hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các thành viên trồng lúa. Trong quá trình canh tác, HTX hướng dẫn các thành viên sử dụng đúng cách, ưu tiên các loại thuốc vi sinh, phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục, thân thiện môi trường.

Sau nhiều năm nỗ lực, xây dựng thương hiệu, đến nay sản phẩm bún, phở Quỳnh Liên đã được người tiêu dùng biết đến và tin dùng. Hiện nay 02 sản phẩm bún, phở khô của HTX đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn 3 sao OCOP cấp tỉnh.

Xúc tiến thương mại giúp phát triển sản phẩm OCOP bền vững.

Chị Lý Thị Niên, Giám đốc HTX bún, phở Quỳnh Niên.

Chị Lý Thị Niên, Giám đốc HTX cho hay: “Tất cả sản phẩm bún, phở của HTX đều không có chất bảo quản, không phụ gia hương liệu, nguyên liệu sản xuất được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hạt gạo Bao thai của người dân địa phương canh tác nên an toàn tuyệt đối với sức khỏe người tiêu dùng. Không chỉ chú trọng khâu nguyên liệu đầu vào, HTX cũng đầu tư máy móc, dây chuyền tráng bánh phở để sản xuất ra những sợi mì dai, ngon, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng”.

Nhờ sự đầu tư bài bản cho các sản phẩm, chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nên các sản phẩm của HTX bún, phở Quỳnh Niên được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến và tin dùng. Mỗi tháng HTX chế biến 88 đến 10 tấn gạo, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Nhắc đến sản phẩm miến dong Tân An của HTX Việt Cường, xã Văn Lang (Na Rì) người tiêu dùng hầu như không còn xa lạ. Bởi các sản phẩm này đã có mặt trong, ngoài tỉnh và trên sàn thương mại điện tử. Từ nguồn nguyên liệu dong riềng sẵn có của địa phương, HTX đã chú trọng nguồn nguyên liệu sạch, đầu tư máy móc hiện đại để cho ra thị trường những dòng sản phẩm có chất lượng với sợi miến dai, ngon, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, HTX cũng đặc biệt quan tâm đến cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm, truy xuất nguồn gốc. Năm 2022 sản phẩm miến dong Tân An được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Hảo, thành viên HTX Việt Cường cho hay: “Việc sản phẩm miến dong Tân An được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh đã giúp cho sản phẩm có cơ hội tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng, khẳng định được thương hiệu, uy tín trên thị trường, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên”.

Xây dựng sản phẩm OCOP góp phần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sản phẩm nông nghiệp của địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Do đó, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng các chủ thể, doanh nghiệp, địa phương trong phát triển sản phẩm đặc trưng.

Các hoạt động xúc tiến thương mại giúp cho các HTX, doanh nghiệp có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường.

Đầu năm 2024, cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cho các chủ thể, doanh nghiệp tham gia Tuần lễ quảng bá văn hóa, bán hàng đặc sản tại tỉnh Bình Thuận; Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc tại Điện Biên; Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội và khu vực phía Bắc tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Lê, Phó Giám đốc Công ty CP công nghệ dược liệu Bắc Hà.

Các sản phẩm đặc trưng của Bắc Kạn được nhiều khách hàng biết đến và tin dùng.

Bà Phan Thị Huế, tỉnh Cao Bằng tham gia bán hàng sản phẩm OCOP địa phương tại Ngày hội nông sản OCOP và văn hóa ẩm thực 06 tỉnh Việt Bắc tại tỉnh Bắc Kạn.

Đặc biệt, cuối tháng 8 vừa qua, Ngày hội nông sản OCOP và văn hóa ẩm thực 06 tỉnh Việt Bắc được tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn, trong khuôn khổ chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 15" năm 2024 đã thu hút sự tham gia của 70 gian hàng OCOP, đến từ các hợp tác xã, doanh nghiệp 06 tỉnh Việt Bắc. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của các tỉnh trong vùng Việt Bắc gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin thị trường. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP bền vững./.