Kỳ 1: Nhiều đề tài KH&CN phát huy hiệu quả tích cực

Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Bộ KH&CN và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở KH&CN thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất, đặt hàng các đề tài, dự án KH&CN, trong đó định hướng một số nội dung cần tập trung thuộc các lĩnh vực và yêu cầu việc đề xuất, đặt hàng phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.

Theo thống kê, giai đoạn từ năm 2017 đến nay, đối với đề tài, dự án cấp tỉnh có tổng số 508 đề xuất, đặt hàng (trong đó, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh đề xuất, đặt hàng 207 đề tài, dự án; các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh đề xuất, đặt hàng 301 đề tài, dự án). Trong tổng số 508 đề tài, dự án cấp tỉnh do các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng, có 72 đề tài, dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục và có 60 đề tài, dự án đã được triển khai. Số đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh được lựa chọn ít so với số đăng ký đặt hàng, do nguồn kinh phí không đáp ứng, phải ưu tiên lựa chọn những đề tài, dự án thật sự cần thiết để bảo đảm tổ chức thực hiện.