Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2025

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2024 với chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”, ngành Thông tin và Truyền thông đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Năm 2024, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt hơn 71.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông được 147.000 tỷ đồng, tăng 3,49% so với năm 2023. Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính của Việt Nam do Liên minh Bưu chính thế giới công bố năm 2024 đạt nhóm 08, tăng 02 nhóm so với năm 2023. Xếp hạng chỉ số hạ tầng viễn thông xếp thứ 67, tăng 6 bậc so với năm 2022, được xếp ở mức rất cao.

Tỷ lệ dịch vụ công trực truyến toàn trình đủ điều kiện đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của cả nước đạt 45,8%. Chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam xếp hạng thứ 71 trong tổng số hơn 100 quốc gia, tăng 15 bậc và được đánh giá xếp hạng ở mức rất cao. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP là 18,3%, tăng trưởng 20% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt hơn 132 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm 2023…

Năm 2024 doanh thu của báo in, báo điện tử đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí ở mức xuất sắc tăng 6,27%, khá tăng 6,31%, tốt tăng 14,99%. Doanh thu lĩnh vực phát thanh truyền hình đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm 2023. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành đạt được nhiều kết quả, doanh thu các lĩnh vực đều tăng so với năm 2023.

Năm 2025, ngành Thông tin và Truyền thông phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của cả nước đạt 80%. Duy trì thứ hạng của Việt Nam trên thế giới về chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu của Liên minh Viễn thông quốc tế. Tăng tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2025 đạt 20,5%. Đưa kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt hơn 148 tỷ USD. Chuyển đổi số lĩnh vực báo chí đạt ở mức khá, tốt trở lên đạt 50%; ở mức xuất sắc tăng lên 10%...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đề nghị: Ngành Thông tin và Truyền thông cần phát huy những kết quả đạt được, đổi mới, sáng tạo, khắc phục hạn chế, thách thức để đẩy mạnh chuyển đổi số, hạ tầng số, công nghiệp số góp phần thực hiện mục tiêu bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời tập trung đẩy mạnh công nghệ số phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế số. Ngành Thông tin và Truyền thông cần đảm bảo an toàn, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên không gian mạng. Quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, ngăn chặn thông tin xấu độc, bịa đặt trên nền tảng số. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sai phạm trong hoạt động báo chí truyền thông. Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ về cơ chế chính sách để thực hiện đổi mới hệ thống dữ liệu CNTT tại các cơ quan nhà nước theo hướng đồng bộ…

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt Mạng lưới truyền thông chính sách toàn quốc./.