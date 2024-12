Nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng

Quang cảnh cảnh hội nghị.

Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 1 được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ-CATTT ngày 04/05/2020 của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gồm Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Trong năm 2024, các thành viên trong cụm tham gia đầy đủ các đợt diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng do Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam tổ chức, như: Diễn tập quốc tế APCERT năm 2024, diễn tập quốc tế ACID năm 2024 do Cục An toàn thông tin tổ chức, trong đó có một số đơn vị trong Cụm đạt kết quả cao như Sở TT&TT Bắc Ninh đứng thứ 03/63 tỉnh, thành phố trong đợt diễn tập ACID, Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang đứng thứ 06/63, Sở TT&TT tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 10/63 tỉnh thành trong đợt diễn tập APCERT; tham gia chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin.

Thông qua các hoạt động diễn tập và chương trình đào tạo, đội ứng cứu sự cố, cán bộ chuyên trách CNTT nòng cốt của các tỉnh được rèn luyện, nâng cao kỹ năng về công tác đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng.

Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở TT&TT Bắc Kạn bàn giao Cụm trưởng năm 2025 cho tỉnh Cao Bằng.

Các đơn vị trong Cụm số 1 đã chủ động tổ chức diễn tập, huấn luyện cho Đội ứng cứu sự cố của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn như: Bắc Kạn, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên. Năm 2024, Cụm số 1 đã tổ chức 01 cuộc diễn tập thực chiến với quy mô cấp cụm. Mục tiêu là tấn công vào Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn. Hoạt động diễn tập thực chiến diễn ra trong vòng 14 ngày, từ ngày 14/12/2024 đến ngày 27/12/2024.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh trong cụm đều đã triển khai hệ thống phòng, chống mã độc tập trung đáp ứng theo quy định của Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại. Xây dựng phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, trong năm 2024 chưa có sự cố mất dữ liệu hoặc nguy cơ gây mất ATTT nghiêm trọng nào xảy ra đối với các thành viên trong cụm.

Kế hoạch hoạt động của Cụm năm 2025, Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 1 tiếp tục tăng cường các cuộc hội thảo chuyên đề, chia sẻ về giải pháp, kinh nghiệm ứng dụng CNTT, công tác bảo đảm an toàn thông tin giữa các đơn vị thành viên trong cụm. Tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2025. Tạo lập các kênh trao đổi thông tin, hỗ trợ ứng cứu trong Cụm nhằm hỗ trợ hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp với đơn vị điều phối, ứng cứu sự trong việc cảnh báo, xử lý sự cố ATTT mạng tại các đơn vị trong Cụm...

Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao vai trò Cụm trưởng năm 2025 cho tỉnh Cao Bằng./.