Phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ nhận Giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững tại Áo

BBK - Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh báo in thế giới 2024 do Diễn đàn báo in thế giới-Hiệp hội báo chí thế giới (WAN-IFRA) tổ chức trong hai ngày 8 và 9/10 tại Cung điện Niederösterreich ở thủ đô Viên (Cộng hòa Áo), phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân được Giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững 2024 vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm xuất sắc nhất dành cho độc giả trẻ”.

Báo Nhân Dân nhận Giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững 2024 với phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: WAN-IFRA)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại châu Âu, ông Ingi Olafsson, Giám đốc Diễn đàn báo in thế giới nhấn mạnh: Ban tổ chức đánh giá phụ san của Báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là một sản phẩm báo in điển hình trong thời đại mới, từ chất lượng in ấn tuyệt vời, cho đến những nội dung truyền tải dễ tiếp cận tới công chúng độc giả bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, cùng với đó là kích thước trải dài thật sự gây ấn tượng từ những cái nhìn đầu tiên.

Ông Ingi Olafsson cho biết thêm, phụ san kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ áp dụng hiệu quả tiến bộ công nghệ bằng việc sử dụng mã QR để độc giả và thế hệ trẻ có thể tiện lợi sử dụng ngay chính những sản phẩm di động thông minh của mình để tìm hiểu thông tin một cách trực quan nhất thông qua những trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường (AR).

Đại diện tham dự Hội nghị thượng đỉnh báo in thế giới 2024 trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường được tích hợp trong phụ san 70 năm Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: MINH DUY)

Phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ đơn thuần là sản phẩm báo chí, mà đã trở thành một nguồn tài liệu nghiên cứu cho bất kỳ độc giả nào cũng đều có thể tiếp cận được, kéo thế hệ trẻ về gần hơn với lịch sử truyền thống.

“Báo Nhân Dân đang làm tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt công tác giáo dục tới các thế hệ trẻ về những trang sử của dân tộc. Đây là một điều đáng khen ngợi, bởi Báo Nhân Dân đã thu hút được những độc giả trẻ quan tâm hơn nữa đến các sản phẩm báo in. Điều này cũng thật sự quan trọng đối với ngành báo in”, Giám đốc Diễn đàn báo in thế giới khẳng định.

Đại diện Ban tổ chức, ông Ingi Olafsson khẳng định: Giới trẻ ngày càng nâng cao tính khắt khe trong việc đón đọc và chọn lọc thông tin báo chí. Do đó, các tờ báo in cần phải cải thiện hơn nữa chất lượng nội dung cũng như hình thức, để tiếp tục duy trì sức sống của những sản phẩm báo in trong thời đại công nghệ mới.

Ông Ingi Olafsson, Giám đốc Diễn đàn báo in thế giới, nhận định Báo Nhân Dân đang làm tốt nhiệm vụ của mình, khi đưa giới trẻ đến gần hơn với lịch sử truyền thống bằng phương thức hiện đại. (Ảnh: MINH DUY)

Giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững 2024 vinh danh Báo Nhân Dân ở hạng mục “Sản phẩm xuất sắc nhất dành cho độc giả trẻ”. (Ảnh: MINH DUY)

Trong thời đại kỷ nguyên số như hiện nay, công nghệ trở thành một động lực để thúc đẩy phát nhiều nhiều lĩnh vực khác. Việc tự động hóa và cải tiến các thiết bị sản xuất trong mọi giai đoạn xuất bản góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp báo chí. Các nhà in, nhà xuất bản đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các sản phẩm báo chí, trong đó có chú trọng tới yếu tố môi trường.

Hội nghị thượng đỉnh báo in thế giới 2024 thu hút sự tham gia của đông đảo nhà in, nhà xuất bản trên thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị, diễn ra nhiều phiên thảo luận, cuộc gặp mặt trao đổi giữa các nhà in, nhà xuất bản và đối tác.

Đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh báo in thế giới 2024 chụp ảnh lưu niệm. (ẢNH: WAN-IFRA)

Nhà cung cấp giải pháp in ấn Manroland Goss chúc mừng đại diện Báo Nhân Dân. (Ảnh: MINH DUY)

Ngày 07/5/2024, Báo Nhân Dân xuất bản phụ san panorama (toàn cảnh) Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ấn phẩm này đã tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ. Chỉ trong vòng 15 ngày, Báo Nhân Dân đã xuất bản 400.000 bản. Tuy nhiên, độc giả trẻ vẫn tiếp tục tìm kiếm phụ san trên cả không gian số và không gian thực. Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử báo in Việt Nam./.