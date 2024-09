Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng việc tắt sóng 2G Only đến 15/10

BBK - Lý do tạm dừng tắt sóng 2G Only đến 15/10 nhằm đảm bảo nhu cầu thông tin trong thời gian cần thiết, đủ để doanh nghiệp và người dân kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Trước đó, lộ trình tắt sóng 2G Only là hạn ngày 16/9/2024.