Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV: Đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao

Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

BBK - Đó là nhận xét chung của nhiều đại biểu Quốc hội và đông đảo cử tri về Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đang diễn ra tại Hà Nội. Trong đó, các đại biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã góp phần tích cực vào những thành công mang tính đột phá tại kỳ họp này.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sắp kết thúc. Tại Kỳ họp này, Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong kỳ họp này, Chính phủ trình và dự kiến trình tới 81 hồ sơ, tài liệu, báo cáo, trong đó có 25 dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua. Đây là con số lập kỷ lục mới về khối lượng công việc xem xét tại một kỳ họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thảo luận tại Tổ đại biểu số 12 vào sáng 30/10.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Đảng đoàn Quốc hội đã quán triệt tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo chủ chốt và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kịp thời cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng: Đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả; phải xuất phát và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển và sự thay đổi nhanh của thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Bên cạnh đó, luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa các nội dung thuộc thông tư, nghị định, tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Chính nhờ sự đột phá nói trên, công tác xây dựng pháp luật đã bảo đảm đúng nguyên tắc chất lượng và tiến độ. Các dự án Luật trước khi trình Quốc hội thông qua đều được các Đoàn đại biểu Quốc hội, trong đó có Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn lấy ý kiến rộng rãi của đông đảo cử tri.

Một số dự án Luật còn được tổ chức hội thảo, tọa đàm tại các địa phương. Hơn một tháng trước ngày Quốc hội khóa XV khai mạc Kỳ họp thứ 8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp thông tin, lấy ý kiến đóng góp về một số dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Dữ liệu; đồng thời đóng góp các ý kiến bổ sung, hoàn thiện 3 dự thảo luật nói trên. Nhiều ý kiến đóng góp này đã được Ban soạn thảo tiếp thu, bổ sung vào dự thảo trình Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Kạn gồm 6 đại biểu, do đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn làm Trưởng đoàn. Trước ngày khai mạc Kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã có nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Bước vào kỳ họp, ĐBQH tỉnh Bắc Kạn luôn hoạt động tích cực tại các phiên làm việc ở Tổ và làm việc chung tại Hội trường; chuyển tải ý kiến của đông đảo cử tri Bắc Kạn tới cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn chủ trì, điều hành nội dung thảo luận tại Tổ thảo luận số 12.

Tại tổ thảo luận số 12 (gồm các Đoàn: Bắc Kạn, Ninh Bình, Quảng Bình, Hưng Yên), các đại biểu Quốc hội Đoàn Bắc Kạn luôn sôi nổi thảo luận, góp ý với nhiều đối với nội dung cụ thể của các dự án Luật và những vấn đề Quốc hội xin ý kiến. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn thường xuyên đảm nhận chủ trì các phiên thảo luận tại Tổ này.

Tán thành việc bổ sung đối tượng chịu thuế trong dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), tuy nhiên đại biểu Hà Sỹ Huân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đề nghị xem xét bổ sung thêm dịch vụ kinh doanh Bi-a, cho thuê sân chơi Pickebal đang phổ biến hiện nay để tăng cường công tác quản lý, vì đây là những dịch vụ đang sử dụng diện tích đất đô thị khá lớn, có ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân…

Đồng thời, đại biểu Hà Sỹ Huân đề nghị bổ sung vào khoản 1, Điều 5, Luật hiện hành quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự để thống nhất với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân trong giám sát hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp được quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, khoản 1 Điều 5 Luật hiện hành.

Quan tâm đến vấn đề đấu thầu thuốc tại các nhà thuốc của bệnh viện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Bắc Kạn) cho biết, theo phản ánh của các nhà thuốc bệnh viện thì vẫn còn khó khăn trong đấu thầu thuốc và trên thực tế, có những thời điểm người dân khám bệnh xong nhưng không thể mua được thuốc tại nhà thuốc bệnh viện, ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều trị.

Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. Với những hoạt động tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, cử tri cả nước nói chung, cử tri của tỉnh Bắc Kạn nói riêng có quyền tự hào về những người mà mình đã bầu chọn vào quan quyền lực nhà nước cao nhất, cùng tinh thần, trách nhiệm của họ trong việc đóng góp tâm sức, trí tuệ vào những vấn đề hệ trọng của đất nước./.