Trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Tối 20/10, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng – người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 – 20/10/2024).

Tham dự chương trình về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng Chính phủ, Hoàng Bình Quân – nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Đinh Thị Mai – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Nguyễn Minh Triết – Bí thư BCH Trung ương Đoàn.

Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Anh hùng LLVT Nhân dân, thân nhân gia đình đồng chí Lý Tự Trọng.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Khí phách hiên ngang, sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng cho sự nghiệp cách mạng là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hiệu triệu các thế hệ thanh niên Việt Nam lên đường tòng quân, chống giặc, giữ nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên

Đồng chí Hoàng Trung Dũng khẳng định, tự hào là quê hương của bao vị tiền bối cách mạng, quê hương của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và tuổi trẻ Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực giành kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Quy mô nền kinh tế không ngừng tăng lên, thu ngân sách tăng dần qua các năm; thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả toàn diện; giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác an sinh xã hội tạo được sức lan tỏa rộng lớn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; hợp tác đối ngoại phát huy hiệu quả, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã cùng với tuổi trẻ cả nước đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” thể hiện rõ khí phách: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều thuận lợi đan xen với các thách thức, khó khăn, Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ Hà Tĩnh luôn ý thức phải nỗ lực hơn nữa. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn nhận thức rõ, con đường cách mạng của các thế hệ tiền bối là đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam ngày nay là xung kích, tiên phong trên các lĩnh vực, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, chinh phục khoa học, công nghệ, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc."

Để đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Hà Tĩnh sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, con người và điều kiện tự nhiên; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế hài hoà với văn hóa, coi văn hoá là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững; khơi dậy ý chí, sức mạnh, truyền thống văn hóa, tinh thần yêu nước, đoàn kết, hiếu học, sống nhân ái, nghĩa tình của con người Hà Tĩnh; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu, ĐVTN tham dự chương trình

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, trọng danh dự, phẩm giá. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ có môi trường rèn luyện, cống hiến.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ xúc động và tự hào tưởng nhớ tới đồng chí Lý Tự Trọng - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, người chiến sĩ cách mạng kiên trung đã anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng. Cuộc đời, tinh thần cách mạng và sự hi sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng đã để lại cho lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam nhiều bài học quý giá. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự tôn dân tộc, lý tưởng sống cao đẹp, tấm lòng kiên trung theo Đảng, sẵn sàng cống hiến, hi sinh cho Tổ quốc; là tinh thần tự học, tự rèn để không ngừng tiến bộ; lòng can đảm, gan dạ, anh dũng và ý chí của người chiến sĩ cộng sản, tình đồng chí, đồng đội thủy chung son sắt.

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Noi gương anh, lớp lớp thanh niên đã đi theo tiếng gọi của Đảng, dưới ngọn cờ tập hợp của tổ chức Đoàn đã xung phong, tình nguyện lên đường nhập ngũ, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong công cuộc đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thanh niên đã và đang ngày đêm ra sức học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến cho xã hội, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần. Họ đã nối tiếp con đường cách mạng mà đồng chí Lý Tự Trọng lựa chọn, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong lịch sử và trong thời đại mới.

Đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định, viết tiếp con đường cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng và các thế hệ cha anh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên ngày nay có trách nhiệm tăng cường tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên; kiên định những vấn đề mang tính nguyên tắc nhưng cũng cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với nhận thức, nhu cầu, thị hiếu của thanh niên, góp sức xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; tiếp tục phấn đấu trong học tập, lao động, rèn luyện để góp sức trẻ dựng xây đất nước, xứng đáng với sự kỳ vọng của các thế hệ cha anh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định: cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và sự hy sinh anh dũng của anh Lý Tự Trọng đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng bất diệt cho tinh thần thanh niên Việt Nam, mãi là tấm gương, bài học quý cho thế hệ trẻ noi theo. Lịch sử và dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông, của người đoàn viên đầu tiên Lý Tự Trọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới được định hình và dẫn dắt bởi các thành tựu khoa học, công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, với tài nguyên quan trọng nhất là tri thức và đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, con đường cách mạng trong thời đại mới là cuộc cách mạng về đổi mới sáng tạo, trí tuệ, khoa học công nghệ và hội nhập, phát triển bền vững. Ngọn cờ tiên phong để dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới được trao cho thế hệ trẻ, những người với khát vọng, hoài bão, sức trẻ và khả năng vươn lên làm chủ tri thức và công nghệ mới, sẵn sàng thích nghi, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thế hệ trẻ cần chuẩn bị hành trang để sẵn sàng đảm đương vai trò rường cột, tiên phong dẫn dắt đổi mới sáng tạo, phát triển, làm chủ công nghệ mới, công nghệ nguồn; thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất mới, động lực mới, đưa con tàu đất nước tiến nhanh về phía trước. Thanh niên cần tiếp bước tinh thần dũng cảm, kiên định, không sợ khó khăn, thử thách của anh Lý Tự Trọng trong khởi nghiệp, sáng tạo để tạo dựng một thế hệ doanh nhân, nhà khoa học, nhà quản lý trẻ năng động, bản lĩnh, hội nhập, đặc biệt trên các lĩnh vực mới như: phát triển kinh tế xanh, phát triển kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, bắt kịp với các xu thế phát triển mới của thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động, tập hợp thanh niên; mở rộng hợp tác, kết nối thanh niên toàn cầu; tạo lập môi trường để thanh niên phát huy nhiệt huyết, tinh thần hăng hái, sôi nổi, sáng tạo của tuổi trẻ, tôi luyện về bản lĩnh, trí tuệ; sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ chính trị quan trọng, tham gia giải quyết những vấn đề phát triển của toàn cầu.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Người ĐVTN cộng sản đầu tiên”. Chương trình gồm 3 chương: Tuổi nhỏ hoài bão lớn, Đường cách mạng và Sáng mãi tên anh.

Chương 1 và chương 2 khắc họa khoảng thời gian gia đình anh Lý Tự Trọng cùng bà con rời quê hương sang Thái Lan sinh sống. Sau đó đồng chí sang Trung Quốc học tập và hoạt động trong tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Ở 2 chương cũng khắc họa các hoạt động và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng khi về Việt Nam.

Chương 3 phản ánh sự tiếp nối tinh thần, ý chí cách mạng đồng chí Lý Tự Trọng của thanh niên Việt Nam trong xây dựng quê hương, đất nước./.

