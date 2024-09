Kết nối những tấm lòng nhân ái hướng về vùng bị thiên tai

Hội CTĐ tỉnh Bắc Kạn và đoàn thiện nguyện tại Hà Nội trao tặng nhu yếu phẩm cho hộ dân bị sập nhà tại xã Quang Thuận.

Những ngày vừa qua, hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về tài sản, sản xuất nông nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi và nhà cửa của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã và đang kêu gọi, vận động nguồn lực, tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm để phân bổ cứu trợ cho người dân đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là những hộ bị thiệt hại nặng nề về tài sản, hộ đang bị cô lập do ngập sâu trong nước lũ.

Các hoạt động cứu trợ đang được Hội CTĐ kết nối hướng về vùng bị thiên tai.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi, kết nối với các đơn vị từ thiện, mạnh thường quân tại một số tỉnh, thành phố tổ chức hoạt động cứu trợ nhân đạo cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Bạch Thông, Chợ Đồn. Nhiều nhu yếu phẩm như sữa, nước lọc, mì tôm, bánh, lương khô, quần áo… và tiền mặt đã được trao tận tay những hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Bạch Thông và hộ đang bị cô lập trong vùng nước lũ tại huyện Chợ Đồn.

Hội CTĐ tỉnh cùng đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ người dân xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Sạt lở đất do mưa lớn những ngày qua đã làm sập hoàn toàn ngôi nhà của gia đình ông Bế Văn Cầm, thôn Boóc Khún, xã Quang Thuận (Bạch Thông). Tài sản mất trắng, cuộc sống khó khăn. Với sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đoàn thiện nguyện tại Hà Nội đã trực tiếp có mặt trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết và 10 triệu đồng tiền mặt để giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng lũ tại huyện Chợ Đồn.

Ông Bế Văn Cầm, thôn Boóc Khún xúc động: “Trận mưa to kéo dài những ngày qua khiến ngôi nhà của gia đình tôi bị sập hoàn toàn do sạt lở đất, thiệt hại rất lớn về kinh tế. Sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời của Hội CTĐ và các mạnh thường quân là động lực to lớn giúp gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

Trước đó trận mưa to kéo dài nhiều ngày diễn ra trong đầu Tháng 8 đã khiến cho nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bị thiệt hại về hoa màu, vật nuôi. Nhiều hộ dân vốn đã nghèo nay càng khó khăn hơn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kết nối với nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện của tỉnh Bắc Giang tổ chức trao gạo, nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Xuân Dương (Na Rì).

Bà Trần Thị Yến, thôn Khu Chợ, xã Xuân Dương.

Hộ bà Trần Thị Yến, thôn Khu Chợ, xã Xuân Dương là một trong những hộ bị thiệt hại do trận mưa kéo dài nhiều ngày diễn ra trong tháng 8 năm nay, khiến nhiều diện tích lúa, ngô, đỗ, lạc bị ngập, vùi lấp, không thể khắc phục được. Thiên tai khiến cho cuộc sống của gia đình bà vốn đã khó khăn, nay càng trở nên khó khăn gấp bội khi cuộc sống chỉ trông vào sản xuất nông nghiệp.

Bà Trần Thị Yến, người dân thôn Khu Chợ, xã Xuân Dương chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn, bản thân lại đau ốm, thiên tai đã khiến gia đình càng trở nên khó khăn hơn. Nay được cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện quan tâm đến tận nơi trao gạo, đồ dùng sinh hoạt giúp gia đình tôi khắc phục khó khăn ban đầu, để ổn định cuộc sống và sản xuất”.

Đoàn thiện nguyện phối hợp với Hội CTĐ tỉnh trao quà hỗ trợ người dân xã Xuân Dương bị thiệt hại do thiên tai.

Những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cá nhân, tổ chức, những tấm lòng nhân ái thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực, sức mạnh để người dân vùng đã và đang bị thiên tai khắc phục khó khăn nhanh chóng ổn định cuộc sống./.