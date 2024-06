Kỳ II- Vun trồng những "mầm xanh"

Tin liên quan Kỳ I- Những bông hoa nhỏ ngát hương

Toàn tỉnh Bắc Kạn hiện có gần 40.000 đội viên, thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt tại 169 liên đội tiểu học và THCS thuộc 08 Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh huyện, thành phố. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, thời gian qua Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, nếp sống cho thiếu niên, nhi đồng.

Quan tâm chăm sóc, trợ giúp cho trẻ em là việc làm thường xuyên, được các tổ chức Đoàn, Hội, Đội đặc biệt quan tâm. Riêng năm 2023, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh đã chung tay xây dựng được 69 điểm vui chơi cho thiếu nhi, tặng hơn 7.000 suất quà, trao 168 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện 14 công trình thư viện xanh; 08 máy lọc nước, 06 tivi, 07 tủ sách với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Từ năm 2022 đến nay, Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh (CLB) đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 10 trường hợp trẻ em, gia đình trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước và bị xâm hại. Ngoài ra CLB đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động bảo vệ, chăm sóc thiếu nhi có ý nghĩa thiết thực. Trong năm 2023, CLB đã tổ chức lồng ghép các hoạt động tư vấn, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vào các hoạt động, phong trào Đoàn, Đội. Từ đó tổ chức tư vấn, huy động các nguồn lực xã hội hóa được 120 lượt, giúp đỡ hơn 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Những năm qua, hàng nghìn thiếu niên nhi đồng đã nêu gương sáng giúp đỡ bạn nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người già neo đơn... Nhiều em đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và các lĩnh vực học tập, khoa học, nghệ thuật, thể thao. Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh đã có hơn 900 thiếu nhi đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh. Sự quan tâm, đồng hành của các cấp Đoàn, Hội, Đội đã góp phần không nhỏ để thiếu niên, nhi đồng Bắc Kạn vững bước đi lên.

Toàn tỉnh Bắc Kạn hiện có hơn 78.000 trẻ em. Với phương châm "Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau", công tác chăm sóc, giúp trẻ em được tỉnh thực hiện thường xuyên, nhất là đối với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những "Ngôi nhà 19/8” thắm đượm nghĩa tình của Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn được triển khai xây dựng trong những năm qua là công trình ý nghĩa, thể hiện tấm lòng, tình cảm của tuổi trẻ Công an tỉnh với trẻ em vùng cao.

Lễ khởi công xây dựng nhà 19/8 tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể.

Ngày 22/5/2024, trong Lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà 19/8”, em Lê Phạm Thu Thảo, học sinh lớp 4, Trường THCS xã Chu Hương, huyện Ba Bể rất xúc động. Thảo mồ côi cha, mẹ từ nhỏ, hiện đang sống cùng cậu ruột tại thôn Bản Trù, xã Chu Hương trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp, dột nát. Cậu của Thảo bị khuyết tật ở chân, không có khả năng lao động, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cảm thông với hoàn cảnh của cô học trò vượt khó, học giỏi, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã hỗ trợ gia đình xây “Ngôi nhà 19/8” với diện tích hơn 90m2. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7/2024, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó gia đình sẽ được hỗ trợ 50%.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Công trình “Ngôi nhà 19/8” thuộc Đề án “Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường” giai đoạn 2020 – 2022. Trên cơ sở phát động mỗi đoàn viên, thanh niên hưởng lương đóng góp mức tối thiểu 1.000 đồng/ngày, mỗi chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân viên tối thiểu 500 đồng/ngày để gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em là con, em cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Được triển khai từ năm 2022, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã tạo sự lan tỏa tích cực trong hội viên phụ nữ. Qua đó, giúp nhiều trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh được đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ, có thêm tình yêu thương để nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, đã có hơn 160 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp Hội LHPN trong tỉnh nhận đỡ đầu. Các cấp Hội thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc và động viên tinh thần, hướng dẫn các em kỹ năng sống, cách tự chăm sóc bản thân.

Cùng với các hoạt động hướng đến người nghèo, gia đình khó khăn, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn đã tích cực kết nối, kêu gọi kinh phí từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, giúp đỡ học sinh vùng cao. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã phối hợp hoàn thành nhiều lớp học lắp ghép, nhà tập thể, nhà vệ sinh cho giáo viên; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp trường học, hạ độ cao và đổ bê tông đường vào trường học ở nhiều địa phương trong tỉnh. Cùng với đó, Hội còn kêu gọi ủng hộ và trao tặng gần 5.000 chiếc áo ấm, hơn 3.000 thùng mì tôm, gần 5.000 bộ quần áo mới, hơn 900 chiếc chăn ấm, gần 1.000 cặp sách… cho học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Thấm nhuần lời Bác dạy: “Non sông việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”, thiếu nhi Bắc Kạn hôm nay đang ra sức vượt khó, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, các em đang nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, tiếp bước thế hệ cha anh, rèn đức, luyện tài để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

(Hết)