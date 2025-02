Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn quán triệt nội dung Hội nghị.

Các đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Nội dung chính của Hội nghị gồm: * Quán triệt văn bản mới và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. * Xem xét Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin chủ trương về sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. * Công bố Quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì. * Thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 23, 24/01/2025); Báo cáo kết quả chăm lo Tết Ất Tỵ 2025 cho Nhân dân.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ của Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Lục Do, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lường Đức Thắng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Hội nghị nghe quán triệt một số văn bản của Trung ương và của tỉnh.

Hội nghị cũng xem xét Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin chủ trương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Về nội dung xem xét Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin chủ trương về sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, 100% đại biểu tham dự nhất trí với dự thảo.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 23, 24/01/2025).

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao quyết định cho đồng chí Nông Văn Nguyên, tân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả chăm lo Tết Ất Tỵ 2025: Tết Nguyên đán Ất Tỵ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn diễn ra trang trọng, vui tươi, nghĩa tình, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong Nhân dân. Trước, trong dịp nghỉ Tết, công tác tri ân đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, chế độ chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; giao thông, vận tải và thông tin liên lạc được thông suốt. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, không có dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm diễn ra. Tình hình thị trường, cung - cầu và kiểm soát giá cả hàng hóa trong dịp Tết được bảo đảm. Các lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ được thực hiện phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng loạt hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025 gắn với Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh một số nội dung để các cấp, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện ngay trong những tháng đầu năm.

Cần tập trung xử lý công việc không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó:

Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ xuân và trồng rừng năm 2025; hướng dẫn Nhân dân tăng cường các biện pháp chống đói, rét cho gia súc; phòng, chống hạn hán cho cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đôn đốc các nhà máy sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm và các dự án ngoài ngân sách. Xây dựng tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo từng tháng đối với từng dự án. Thực hiện quyết liệt việc mua sắm trang thiết bị trường học đảm bảo theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động lễ hội phù hợp với nếp sống văn minh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi.

Tập trung thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Kết luận số 121-KL/TW ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ đối với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Các đơn vị thuộc diện sắp xếp hoàn thiện các Đề án, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức bảo đảm phù hợp, tinh gọn. Chuẩn bị kỹ lưỡng phương án nhân sự, chế độ chính sách, và các điều kiện cần thiết khác, bảo đảm cho bộ máy hoạt động liên tục, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, văn kiện và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, đại hội đảng bộ huyện, thành phố đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo hoàn thành trong năm 2025. Cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, “ai có công giúp công, ai có của giúp của”, “ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò Bí thư Chi bộ, người có uy tín ở các thôn, bản trong việc vận động người dân tham gia thực hiện. Tập trung rà soát, thống kê chính xác số liệu nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo đúng tiêu chí tại Quyết định số 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Người đứng đầu các cấp phải bám sát cơ sở, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện tại đơn vị.

Tổ chức công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; tổ chức Lễ giao, nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm.

