Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh của Bắc Kạn tăng 5 bậc

Cùng dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn.

Chủ trì tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan...

Sau khi nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số phát biểu khai mạc, Phiên họp xem trình chiếu video clip 05 năm Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06; nghe lãnh đạo các bộ Công an, Thông tin và Truyền thông báo cáo về những tồn tại hạn chế trong triển khai Đề án 06/CP; tóm tắt kết quả Chuyển đổi số quốc gia năm 2024; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025.

Theo đó, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, chiến lược của quốc gia về chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong sinh hoạt, thực hiện thủ tục hành chính và kinh doanh, sản xuất.

Đại biểu xem video clip tóm tắt kết quả công tác chuyển đổi số năm 2024.

Xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử của quốc gia tăng vượt bậc. Việt Nam xếp thứ 71 trong tổng số 193 quốc gia được đánh giá, tăng 15 bậc so với kỳ đánh giá năm 2022. Về thể chế, các chính sách mới ban hành năm 2024 đã giải quyết được những điểm nghẽn chính về thể chế tồn tại từ lâu và tạo không gian, động lực phát triển mới cho nền kinh tế. Hạ tầng số được mở rộng, phát triển. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực và đẩy mạnh kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để đảm bảo nguyên tắc dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Một trong những kết quả nổi bật trong phát triển Chính phủ số là năm 2024, 100% người dân sử dụng VNeID để đăng nhập DVC trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 45%, tăng 2,5 lần với năm 2023. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP (ước tính) đạt 18,3%. Tăng trưởng 20% so với năm 2023. Tăng trưởng nền tảng số "Make in Vietnam" và ứng dụng di động đạt 25,25%, tăng 5,62% so với năm 2023. Tổng nhân lực CNTT ước đạt 561.000 người, chiếm 1,1% tổng số lao động…

Đối với tỉnh Bắc Kạn, Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) 2023 có chuyển biến tích cực khi từ thứ 62 xuống xếp thứ 58, tăng 5 bậc so với năm trước.

Bên cạnh nội dung báo cáo trung tâm đã nêu, các tham luận tại Phiên họp tập trung làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn, nêu bài học kinh nghiệm khi thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Phiên họp thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trong đó tập trung chỉ đạo triển khai chuyển đổi số toàn diện các ngành, lĩnh vực góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8-10% trong năm 2025. Xác định chủ đề Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 là “Chuyển đổi số toàn diện để phát triển kinh tế số, tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lựa chọn chủ đề thực hiện Đề án 06/CP năm 2025 là "Khai phá tiềm năng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia".

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh chính đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP năm 2024. Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi số là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu để đất nước vươn mình; do vậy cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể để phát triển với quan điểm "toàn dân, toàn diện, toàn trình"; đưa chuyển đổi số lan tỏa đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Đầu tư cho hạ tầng số là đầu tư cho phát triển do vậy dứt khoát phải dành nguồn lực thỏa đáng. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thống nhất về nhận thức và hành động, đổi mới tư duy đối với đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Thủ tướng giao nhiệm vụ kèm theo thời hạn thực hiện và lưu ý sẽ xử lý trách nhiệm những đơn vị, cá nhân chậm tiến độ...

Dịp này, tại Phiên họp diễn ra Chương trình bấm nút công bố khai trương thí điểm Hệ thống điều phối dữ liệu y tế./.