Cử tri kiến nghị sớm hỗ trợ người nuôi gia súc bị thiệt hại do dịch bệnh

Ông Hà Sỹ Huân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị.

Cử tri huyện Ba Bể nghe đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV; tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khoá X trong 6 tháng đầu năm 2024; dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khoá X; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã Chu Hương, Yến Dương, Mỹ Phương, Địa Linh nêu một số ý kiến như: Công trình nước sạch phục vụ các thôn Phiêng Khăm, Nà Viễn, Bản Lạ thuộc xã Yến Dương đầu tư xây dựng từ năm 2022 nhưng không phát huy hiệu quả do một số đoạn ống bị hỏng, đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh có phương án sửa chữa. Bổ sung kinh phí để hoàn thiện một số hạng mục của Trạm Y tế, Trường Mầm non Yến Dương, xây dựng bếp ăn cho các điểm trường mầm non.

Cử tri nêu kiến nghị tại Hội nghị TXCT.

Cử tri kiến nghị Quốc hội, đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khi đã về đích cần duy trì các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân đến hết giai đoạn để giúp họ thoát nghèo bền vững. Đề nghị UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình có gia súc bị thiệt hại do dịch bệnh. Một số kiến nghị xung quanh việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được các vị Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các sở, ngành trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc; những ý kiến không thuộc thẩm quyền đã được tổng hợp để trình các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết./.