Chi bộ Báo Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh; Triệu Đức Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CCQ tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Chi ủy Chi bộ Báo Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm giữ vững tôn chỉ mục đích, thông tin đúng định hướng, phản ánh trung thực, khách quan về tình hình địa phương; thực hiện xuất bản báo in, báo điện tử đúng kế hoạch đề ra.

Thảo luận về kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm, đảng viên trong Chi bộ đồng tình khẳng định chủ trương, đường lối lãnh đạo của Chi uỷ, chi bộ trong thời gian qua là đúng đắn và phù hợp. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động của đảng viên. Chi bộ, cơ quan đoàn kết, công tác chuyên môn đạt kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật nhất là hoạt động tuyên truyền quảng bá về tỉnh trên báo điện tử và nâng chất lượng tác phẩm báo chí.

Thông tin về tình hình thời sự được cập nhật nhanh hơn trên báo điện tử và phân phối rộng hơn trên các nền tảng. Trong tháng 6/2024, lượng truy cập trực tiếp vào Báo trung bình đạt trên 15.900 lượt/ngày (tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 5.870 lượt/ngày). Đến nay, lượt truy cập/ ngày đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết chi bộ đề ra trong năm.

Chất lượng tác phẩm báo chí của Báo Bắc Kạn được nâng lên so với trước. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Báo Bắc Kạn có 02 tác phẩm báo chí lọt vào vòng chung khảo và 01 tác phẩm đoạt giải C Giải báo chí quốc gia về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII; 01 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; 02 giải A; 04 giải B; 02 giải C Giải Báo chí Bắc Kạn lần thứ X…

Bên cạnh kết quả đạt được, Chi bộ Báo Bắc Kạn còn một số hạn chế như: Chất lượng công việc ở một số lĩnh vực đảng viên được giao phụ trách, tham mưu chưa cao. Bộ tiêu chí đánh giá theo định lượng phục vụ công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ viên chức đơn vị đang trong quá trình xây dựng, dẫn đến việc đánh giá có lúc chưa được kịp thời và chưa bảo đảm hoàn toàn theo định lượng.

Chi bộ Bắc Bắc Kạn thảo luận đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tuyên truyền đúng tôn chỉ mục đích. Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức báo in, báo điện tử. Thực hiện tốt kế hoạch chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024, 2025.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận: Thời gian qua, Báo Bắc Kạn có nhiều đổi mới trong tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh; quảng bá hình ảnh Bắc Kạn về du lịch, phát hiện, biểu dương các tấm gương người tốt việc tốt; phản bác thông tin xấu độc; lần đầu tiên Báo Bắc Kạn đoạt giải báo chí về xây dựng Đảng… Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ Báo Bắc Kạn phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 đã đề ra.../.