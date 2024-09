Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt"

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”... thời gian qua, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã quyết tâm xây dựng hiệu quả mô hình chi bộ “Bốn tốt”.

Đoàn Giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh làm việc với Chi bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn hiện có 26 tổ chức cơ sở đảng, 15 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 700 đảng viên. Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Công an tỉnh luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Do đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên; quan tâm xây dựng củng cố hệ thống tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Hướng dẫn số 68-HD/ĐUCA, ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về hướng dẫn một số nội dung thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt" trong Công an nhân dân. Nhằm nâng cao nhận thức và phát huy trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh… Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 214-KH/ĐUCA, ngày 09/5/2024 để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở xây dựng chi bộ theo mô hình "Chi bộ bốn tốt" đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng chi bộ; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề; hướng dẫn 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết, phấn đấu, rèn luyện đạt "cán bộ, đảng viên bốn tốt".

Để thực hiện hiệu quả mô hình, Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đề ra các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 72-HD/ĐUCA, ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về “Một số nội dung về tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề trong CAND”.

Tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên đề với các nội dung như: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao năng lực, kỹ năng công tác nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên; những vấn đề cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm như đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng. Thực hiện đồng bộ và nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệnh CAND, quy chế, quy trình công tác. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý chí, khát vọng cống hiến, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, nỗ lực hành động vì nhân dân phục vụ; nêu cao tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc xây dựng và thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt" của Đảng bộ Công an tỉnh thời gian qua vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế; một số cán bộ, đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó để thực hiện tốt hơn nữa mô hình "chi bộ bốn tốt", trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu mọi đảng viên phải học nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tự phê bình và phê bình góp phần đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

Hai là, phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nguyên tắc đoàn kết, thống nhất. Từ thực tiễn Đảng ta đã chứng minh, để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh thì Đảng phải mở rộng dân chủ. Dân chủ từ khâu chuẩn bị nghị quyết, thảo luận, thống nhất để ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết. Mở rộng dân chủ nhưng phải tập trung, bởi tập trung dân chủ là nguyên tắc hoạt động của Đảng, tập trung trên nền tảng dân chủ và dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Mọi đảng viên phải tuân thủ theo kỷ luật của Đảng, cá nhân phải phục tùng chi bộ, thiểu số phục tùng đa số. Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ, để mọi nghị quyết ban hành đều được tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Ba là, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngoài việc thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, cần đặc biệt coi trọng ba tính chất sinh hoạt Đảng trong chi bộ: “tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục”. Thực tiễn đã cho thấy nếu sinh hoạt chi bộ đều đặn, thường xuyên và có chất lượng thì sẽ làm cho những chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kỷ luật của chi bộ được tăng cường. Do vậy phải thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định của cấp ủy cấp trên.

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ) trong xây dựng chi bộ. Do các tổ chức quần chúng là người giám sát chặt chẽ, công tâm mọi hoạt động của chi bộ cũng như các hành vi, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực của cán bộ, đảng viên.

Năm là, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ; thông qua kiểm tra, giám sát sẽ quản lý chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện phòng ngừa hiệu quả sẽ giúp xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.