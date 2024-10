Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh: Huyện Na Rì cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp

BBK - Sáng 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an – ninh; công tác xây dựng Đảng; xem xét một số vướng mắc và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Na Rì Nông Văn Nguyên báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay huyện đã thực hiện được 39/50 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt trên 34.130 tấn, đạt 103% so với chỉ tiêu Nghị quyết; các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cam, quýt, hồng không hạt được mở rộng diện tích; hiện nay huyện có 28 sản phẩm OCOP, trong đó có 01 sản phẩm được chứng nhận 5 sao quốc gia và 27 sản phẩm OCOP 3 sao...

Hạ tầng kinh tế - xã hội được củng cố, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và chế độ chính sách cho người có công được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn, đến nay huyện đã xây dựng xong đề án, trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua theo quy định.

Tổng số thôn trên địa bàn huyện là 222, số thôn thực hiện sáp nhập là 176 thành 74 thôn, tổ dân phố; số thôn giảm sau sáp nhập là 102; sau sáp nhập huyện còn 120 thôn, tổ dân phố.

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định. Tổ chức bộ máy được củng cố và kiện toàn kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 447 đảng viên, đạt 111,8% chỉ tiêu Nghị quyết.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, đến thời điểm này còn 11/50 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, trong đó có 05 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Một số cây trồng như dong riềng, hồng không hạt không đạt kế hoạch. Chỉ tiêu thực hiện xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới, chỉ tiêu giảm nghèo, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, số bác sĩ/1 vạn dân, số thôn có chi bộ sinh hoạt độc lập chưa đạt kế hoạch...

Huyện Na Rì kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm xem xét bố trí kinh phí để đầu tư thực hiện các công trình Khu liên hợp thể thao, văn hóa và truyền thông huyện Na Rì; đầu tư các công trình giao thông; chỉ đạo tổ chức quy hoạch, đầu tư xây dựng địa điểm danh lam thắng cảnh động Nàng Tiên; có phương án xử lý triệt để điểm ngập úng, ô nhiễm môi trường vào mùa mưa tại thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ và thôn Lùng Pảng, xã Côn Minh...

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của huyện, đồng thời gợi mở một số nội dung để huyện thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, phấn đấu tăng số chỉ tiêu nghị quyết đạt kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: Về nông nghiệp, huyện cần chú trọng nâng cao năng suất; làm tốt khâu bảo quản sản phẩm sau sản xuất, thu hoạch; khuyến khích đẩy mạnh bán hàng trực tuyến; tăng quảng bá hoạt động chợ đêm Phố Cổ, các điểm du lịch về hang động, thác nước trên địa bàn; phát huy hiệu quả thế mạnh sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đổi mới phương pháp lề lối làm việc; đẩy mạnh thực hiện các chương trình MTQG; làm tốt hơn nữa công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tiếp công dân; công tác sáp nhập thôn, tổ cần phải tính toán cho phù hợp với đặc điểm, tình hình dân cư hài hoà...

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Duy Chinh biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua. Đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi chưa sát sao, cụ thể; công tác phối hợp chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền có nhiều cố gắng nhưng hiệu quả chưa cao...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới huyện Na Rì nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn công tác, đồng thời chú ý đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát kĩ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm và cả nhiệm kỳ để thực hiện đạt kết quả cao nhất; xác định nông, lâm nghiệp là chủ đạo trong phát triển kinh tế của địa phương; quan tâm công tác cán bộ; tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở; đoàn kết, gương mẫu, linh hoạt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.../.