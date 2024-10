Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh

Quang cảnh hội nghị tại Hội trường tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu Hội trường tỉnh có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW; Kế hoạch số 259-KH/TU ngày 15/7/2024; Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 18/9/2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, gồm:

Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 26/8/2024 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kế hoạch số 259-KH/TU ngày 15/7/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 18/9/2024 của Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh tại hội nghị.

Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Kế hoạch số 263-KH/TW ngày 7/8/2024 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Kế hoạch số 268-KH/TU ngày 10/9/2024 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh tại hội nghị.

Kết luận số 81-KL/TW ngày 4/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 04/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 18/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Kết luận số 311-KL/TU ngày 19/9/2024 của Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ học tập nghiêm túc của các đại biểu góp phần hoàn thành nội dung, chương trình Hội nghị đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu sau Hội nghị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc đơn vị, địa phương quản lý (chưa được học trực tuyến tại Hội nghị) bằng hình thức phù hợp. Ngoài các văn bản được quán triệt tại Hội nghị, các đảng ủy chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương được giao tại Kế hoạch số 271-KH/TU, ngày 25/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt, học tập và chỉ đạo việc ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện ở đảng bộ mình phụ trách. Các huyện ủy, thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí cấp ủy viên có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ về việc tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh thời điểm đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đang đến gần, đề nghị các cấp ủy bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 259-KH/TU và Hướng dẫn số 08-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh chia sẻ với Nhân dân về những thiệt hại, khó khăn do bão gây ra, đồng thời biểu dương tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo và kịp thời tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân đã nỗ lực hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; tinh thần tương thân, tương ái từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã kịp thời ủng hộ về vật chất, tinh thần đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian tới và khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, đồng chí đề nghị các địa phương trước hết thực hiện các giải pháp ổn định đời sống của Nhân dân bị ảnh hưởng. Phục hồi sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ, đối với những diện tích thiệt hại hoàn toàn, các đơn vị, địa phương, đặc biệt là ngành Nông nghiệp cùng UBND các cấp cần chủ động thay thế giống cây trồng phù hợp, khẩn trương khôi phục sản xuất. Triển khai ngay một số chính sách hỗ trợ của tỉnh cho các hộ bị thiệt hại nặng, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng./.