Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Ba Bể

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thông tin đến cử tri về một số Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp vừa rồi.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được xem video clip về hoạt động chính nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm 2024. Tiếp đó, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới thay mặt đoàn công tác báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2024; kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Kạn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri là đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và các bậc cử tri đã nêu một số ý kiến như: Đối với các chiến sĩ đi nghĩa vụ Quân đội nhân dân, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương có nguyện vọng thì được tham gia sinh hoạt ở tổ chức Hội Cựu chiến binh, nhưng khi đi nghĩa vụ Công an nhân dân, sau khi hoàn thành nghĩa vụ lại không có tổ chức để tham gia sinh hoạt. Do vậy, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét về việc này để những người đi nghĩa vụ Công an nhân dân trở về địa phương có nơi sinh hoạt phù hợp.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa đường 257B đoạn từ xã Phương Viên (Chợ Đồn) đến xã Quảng Khê (Ba Bể) do hiện nay nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, thiếu an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; mong muốn Nhà nước trợ cấp cho những người trên 75 tuổi sinh sống ở vùng cao; có chính sách cho cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm, có ý kiến đến cấp có thẩm quyền sớm ban hành quy hoạch chi tiết đối với xã Nam Mẫu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để người dân thực hiện được thuận lợi.

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện chính quyền địa phương trả lời tại buổi tiếp xúc; các ý kiến khác được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu để chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời trong thời gian tới./.