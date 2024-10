Đêm 01/11, Bắc Bộ đón đợt lạnh mới, vùng núi có nơi dưới 15 độ C

Ảnh minh họa.

Trên đất liền, khoảng chiều tối và đêm 01/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo, trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ thời tiết ít thay đổi. Từ đêm 01/11, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C; ở Thanh Hóa-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 01/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, từ ngày 02/11 gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-3,5m.

Cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét, sạt lở ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng

Trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Vĩnh Kim 180,8mm (Quảng Trị); Lộc Tiến 272,2mm (Thừa Thiên Huế); Sơn Trà 174,2mm (thành phố Đà Nẵng);...

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài, mô hình độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đáng chú ý, dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện, đặc biệt tại các khu vực:

Tỉnh/Thành phố Huyện Quảng Trị Đa Krông, Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị Thừa Thiên Huế A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà Thành phố Đà Nẵng Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà

Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Ngoài ra, để phòng tránh nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đề nghị cơ quan chức năng tại các địa phương trên lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.