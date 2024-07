Điểm báo in Bắc Kạn ngày 08/7/2024

Trên số báo in ra ngày 08/7/2024 có một số thông tin như sau:

>> Mở đường mở những ước mơ (Xem trang 1, 2)

Không chỉ giúp người dân các địa phương vùng đồng bào DTTS &MN đi lại thuận lợi, những con đường từ Dự án 4, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh còn mở ra những ước mơ vươn lên cho đồng bào vùng khó khăn.

Đơn vị thi công nỗ lực hoàn thiện tuyến đường liên xã Cao Sơn - Mỹ Thanh (Bạch Thông).

Ước mong có con đường nối từ thôn ra xã và sang xã Mỹ Thanh là khát vọng cháy bỏng bao đời nay của người dân Nà Cáy. Vì thế, ngày đơn vị thi công đem máy móc thiết bị lên thôn làm đường liên xã Cao Sơn – Mỹ Thanh dài 13,3km, tổng giá trị gần 24 tỷ đồng, một số bà con không tin vào mắt mình, mừng vui khôn tả. Mở đường, giúp ước mơ của người già thành hiện thực, chắp cánh ước mơ cho trẻ đến trường và mở ra ước mơ xây dựng cuộc sống ấm no cho 20 hộ đồng bào Dao nơi đây.

>> Không thể đánh đồng người hy sinh vì cách mạng với người phản bội (Xem trang 2)

Những năm gần đây, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) lại có những ý kiến xuyên tạc về chính sách với người có công. Thâm độc hơn, chúng còn đánh đồng người đã hy sinh, cống hiến vì cách mạng với người ngã xuống trong chiến tranh mà không tham gia, cống hiến gì, thậm chí là kẻ cam tâm làm tay sai cho thực dân đế quốc, phản bội Tổ quốc.

>> Sử dụng i-Speed để nâng cao chất lượng di động 4G (Xem trang 3)

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuyên truyền rộng rãi đến người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed nhằm nâng cao chất lượng di động 4G.

Nhân viên VNPT Bắc Kạn hướng dẫn người dân cài đặt các dịch vụ, ứng dụng tiện ích trên điện thoại di động.

Công cụ i-Speed cho phép người sử dụng (người dân, tổ chức, doanh nghiệp) tự đo tốc độ, đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng mọi thời điểm. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, các doanh nghiệp sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng để cung cấp chất lượng dịch vụ phù hợp với nhu cầu đáp ứng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số của địa phương và trên toàn quốc.

>> Phải đánh giá lại tác động môi trường, đường Quảng Bạch - Bằng Phúc chưa thể khởi công (Xem trang 4)

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch – Bằng Phúc (Chợ Đồn) vừa được bổ sung là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Sau nhiều lần điều chỉnh quy mô đầu tư, đến nay dự án vẫn chưa thể khởi công được.

Dự án thu hồi hơn 27ha đất rừng đang trong thời gian chờ các cấp thẩm quyền phê duyệt.

>> Xử lý nghiêm các website vi phạm kinh doanh (Xem trang 5)

Trước tình trạng kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng công khai trên các website, đặc biệt trên các trang mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Zalo...), Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cán bộ Đội QLTT số 1, Cục QLTT thường xuyên cập nhật thông tin các website kinh doanh TMĐT nhằm phát hiện kịp thời những dấu hiệu vi phạm.

>> Khi Công an xã chính quy là cán bộ Đoàn cơ sở (Xem trang 6)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Công an xã đã tham gia hoạt động đoàn cơ sở. Qua đó, góp phần nắm chắc tình hình, tham mưu có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương…

Đồng chí Nông Công Khiêm hỗ trợ người dân chuyển đổi số.

>> Sẵn sàng cho Đại hội Hội Người cao tuổi cấp tỉnh (Xem trang 7)

Đại hội Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029 dự kiến được tổ chức vào 02 ngày (25 – 26/7/2024). Đến thời điểm này, đã có 7/8 huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức xong Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Theo kế hoạch huyện Bạch Thông sẽ tổ chức xong đại hội trước ngày 10/7/2024.

Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

>> Bảo đảm tiêu chuẩn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (Xem trang 8)

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo đảm tiêu chuẩn về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thành lập đoàn và thực hiện kiểm tra tại các địa phương.

Lấy mẫu để kiểm tra chất lượng tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

