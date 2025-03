Điểm báo in Bắc Kạn ngày 19/3/2025

Trên số báo in ra ngày 19/3/2025 có một số thông tin như sau:

>> Bắc Kạn: Đường lớn đã mở (Xem trang 1, 4 và 5)

Kỳ cuối: NGÀY HỘI LÒNG DÂN - CHUNG SỨC MỞ ĐƯỜNG LỚN

Bắc Kạn – vùng đất gian khó của Đông Bắc, từ lâu gắn liền với những cung đường nhỏ hẹp, quanh co. Người dân nơi đây luôn mong mỏi một tuyến cao tốc hiện đại, rút ngắn khoảng cách, mở lối phát triển. Ngày 15/3/2025, giấc mơ ấy thành hiện thực khi lễ khởi công chính thức diễn ra – không chỉ mở đường giao thông mà còn mở ra tương lai mới cho địa phương.

Máy móc tập kết để phục vụ thi công.

>> Bắc Kạn chung sức vì biên cương, hải đảo của Tổ quốc (Xem trang 2)

Những năm qua, Bắc Kạn đã đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình, tổ chức đoàn công tác thăm, tặng quà, cử phóng viên đưa tin về các đảo tiền tiêu, nhà giàn, góp phần bảo vệ biên cương, hải đảo thiêng liêng của đất nước.

Phóng viên của Báo Bắc Kạn và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tác nghiệp tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) dịp cận Tết Nguyên đán 2025.

>> Công an nhân dân tiên phong trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy (Xem trang 3)

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy đang được triển khai quyết liệt trên toàn hệ thống chính trị là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của Đảng. Đây là chủ trương lớn, tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy niềm tin trong toàn Đảng, toàn dân để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Công an tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ mới tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

>> Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách (Xem trang 5)

Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo, trong đó có chính sách hỗ trợ tiền điện. Chính sách này góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp các hộ gia đình có điều kiện sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mức hỗ trợ tiền điện hằng tháng cho hộ nghèo được tính tương đương với lượng điện tiêu thụ 30 kWh theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc một hiện hành. Trong ảnh: Người dân thôn Lũng Pu, xã Hiệp Lực được kéo điện lưới quốc gia vào đầu năm 2025.

>> HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2025)

Báo chí Bắc Kạn phát triển đa phương tiện đáp ứng nhu cầu công chúng (Xem trang 6)

Kể từ khi tái lập tỉnh năm 1997, Bắc Kạn có hai cơ quan báo chí, gồm: Báo Bắc Kạn và Đài Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh. Đến năm 1998 có thêm cơ quan Tạp chí Văn nghệ Ba Bể. Để theo kịp sự phát triển của báo chí hiện đại, các cơ quan báo chí địa phương đã chủ động đổi mới, sáng tạo các tác phẩm báo chí theo hướng đa phương tiện, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng.

Phóng viên Báo Bắc Kạn tác nghiệp tại huyện Chợ Mới.

>> Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (Xem trang 7)

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân. Do đó, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tích cực triển khai công tác này, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội.

Phần thi tiểu phẩm tại Hội thi “Tìm hiểu kiến thức Luật Bình đẳng giới” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

>> Xã Bộc Bố hướng tới mục tiêu đạt chuẩn đô thị vào năm 2025 (Xem trang 8)

Trong bối cảnh cả nước đang khẩn trương tinh gọn bộ máy hành chính các cấp, nhiều đơn vị, địa phương ở tỉnh Bắc Kạn vẫn đang không ngừng nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm hoặc trong nhiệm kỳ. Qua đó, thể hiện quyết tâm cao và niềm tin lớn vào sự lãnh đạo của Đảng với phương châm thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức, bộ máy thần tốc, quyết liệt nhưng không để tạo ra khoảng trống trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ. Thực tế tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm là một điển hình.

Một góc trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

