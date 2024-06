Điểm báo in Bắc Kạn ngày 21/6/2024

Trên số báo in ra ngày 21/6/2024 có một số thông tin như sau:

>> Cần đảm bảo tính khả thi với luật có hiệu lực sớm (Xem trang 1, 3)

Ngày 20/6, Quốc hội tiếp tục làm việc theo Chương trình Kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh phiên họp.

Thảo luận góp ý cho dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân đề nghị cần làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia để tránh trùng chéo, trùng lắp, mâu thuẫn về nội dung giữa các quy hoạch; căn cứ xác định sự phù hợp của các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung huyện, quy hoạch chung xã. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị làm rõ quy định đối với các khu vực đô thị hiện hữu đã được đầu tư xây dựng đồng bộ về các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc từ trước thì có phải lập quy hoạch phân khu hay không.

>> KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2024)

Trách nhiệm xã hội của người làm báo (Xem trang 1, 6)

Làm bất cứ nghề nghiệp gì thì điều quan trọng đầu tiên mà người ta cần có, đó là đạo đức nghề nghiệp. Đối với người cầm bút, đạo đức, trách nhiệm xã hội không chỉ là đấu tranh với cái xấu, tiêu cực mà còn là lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Phóng viên Minh Tấm - Thành Luân (Đài PTTH Bắc Kạn) tác nghiệp tại cơ sở.

>> Đưa múa bát trở thành nét văn hóa cộng đồng (Xem trang 2)

Kỳ 2: NÂNG TẦM GIÁ TRỊ MÚA BÁT

Việc bảo tồn và lan tỏa điệu múa bát trở thành nét văn hóa cộng đồng của tỉnh Bắc Kạn bước đầu đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các cấp, ngành đặc biệt là sự hưởng ứng đầy tự hào của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, nâng tầm điệu múa bát thành một biểu tượng văn hóa có sức hút mạnh mẽ, không chỉ ở tỉnh mà cả trong nước và quốc tế thì còn nhiều vấn đề cần bàn.

Múa bát phục vụ du khách ở một nhà hàng tại hồ Ba Bể.

>> Cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân (Xem trang 3)

Thời gian qua, Báo Bắc Kạn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững tôn chỉ, mục đích; thông tin đúng định hướng của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Báo Bắc Kạn lắng nghe chia sẻ của độc giả, để tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức, để đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của độc giả.

Đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm Ma Thị Mận: Tôi thường duy trì thói quen theo dõi và cập nhật tin tức trên báo Đảng, trong đó có Báo Bắc Kạn. Thời gian gần đây, tôi thấy báo in có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là kích thước, hình thức đã được cải tiến theo hướng phù hợp hơn với người đọc. Với tư cách là một độc giả, tôi đánh giá cao sự thay đổi và cập nhật này của Báo Bắc Kạn. Bên cạnh việc đưa thông tin như báo in thì báo điện tử còn có các tác phẩm đa phương tiện đa dạng, hấp dẫn, người đọc có thể cập nhật ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, với địa phương còn khó khăn như huyện Pác Nặm, có trên 700 hộ gia đình chưa được sử dụng điện lưới quốc gia; mới có khoảng 70% thôn, bản được phủ sóng internet, thì báo in vẫn luôn là nguồn cung cấp thông tin chính thống, quan trọng, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đảng viên và quần chúng nhân dân.

>> Hoàn thiện cụm công nghiệp để đón nhà đầu tư (Xem trang 4, 5)

Cụm công nghiệp Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) mới đây đã đón nhà đầu tư đầu tiên đến động thổ khởi công Dự án sản xuất, gia công giày, dép, đế giày xuất khẩu. Đây là tín hiệu vui để tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cụm công nghiệp còn lại để sớm đón thêm các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Phối cảnh tổng thể CCN Vằng Mười.

>> Nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ (Xem trang 5)

Hiện nay, ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh đã mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp. Tuy nhiên chính sự phát triển của công nghệ số cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phụ nữ bị lừa đảo, lợi dụng, quấy rối… Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ nhằm tận dụng các cơ hội và hạn chế những rủi ro.

Hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao điện thoại cho phụ nữ huyện Ngân Sơn.

>> Hiệu ứng tích cực từ loạt bài về giải phóng mặt bằng (Xem trang 6)

Tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Báo Bắc Kạn đã triển khai tuyến bài về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, tập trung ở 02 dự án giao thông trọng điểm quy mô lớn nhất của tỉnh, đó là: Tuyến đường Chợ Mới – Bắc Kạn và đoạn 02 tuyến thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang).

Phóng viên Báo Bắc Kạn tìm hiểu về công tác thống kê bồi thường tại huyện Ba Bể.

Loạt bài viết này khi đăng tải trên Báo Bắc Kạn điện tử đã nhanh chóng thu hút độc giả quan tâm, chỉ trong vài ngày lượt truy cập loạt bài này đã lên tới trên 10.000 lượt xem. Phóng viên đến xã Thanh Vận (Chợ Mới), cán bộ địa chính xã đã thông tin: Khi đọc Báo Bắc Kạn điện tử, cán bộ xã đã nhanh chóng tải các link bài viết về GPMB ở thành phố Bắc Kạn để tuyên truyền, cảnh báo người dân tại xã của mình bằng nhiều cách như đọc phát trên hệ thống phát thanh hoặc chia sẻ bài viết vào các nhóm zalo của từng thôn bản trong phạm vi giải phóng mặt bằng tới đây để người dân biết những thông tin, không bắt chước vi phạm, vì nếu có làm cũng không được nhà nước đền bù, thiệt hại kinh tế cho chính gia đình. Do vậy, đến thời điểm này các xã như Thanh Thịnh; Thanh Mai, Thanh Vận của huyện Chợ Mới qua thống kê sơ bộ, những biểu hiện “đón bồi thường” xuất hiện ít, không rầm rộ như ở xã Nông Thượng, phường Sông Cầu (TP. Bắc Kạn) và một số địa phương khác.

>> Vui khi kiến nghị của người dân được tiếp thu, giải quyết (Xem trang 7)

Thời gian qua, sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, Báo Bắc Kạn tìm hiểu, làm rõ một số vấn đề người dân kiến nghị và được chính quyền sở tại vào cuộc giải quyết... Những kiến nghị được xử lý, giải quyết không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, mà còn là niềm vui của mỗi phóng viên khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Anh Phan Văn Kiên đã nhận được Giấy CNQSDĐ sau khi cấp có thẩm quyền vào cuộc.

Sau khi Báo Bắc Kạn có bài phản ánh đăng trên báo in số thứ Tư, ngày 21/6/2023, các cơ quan chức năng của huyện Na Rì và xã Văn Lang đã tích cực hỗ trợ gia đình anh Kiên hoàn thiện hồ sơ liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định. Đến ngày 16/11/2023, UBND huyện Na Rì đã cấp giấy CNQSDĐ cho gia đình anh Phan Văn Kiên. “Tôi rất phấn khởi, cảm ơn anh nhà báo nhiều”, anh Kiên bày tỏ niềm vui và lời cảm ơn qua cuộc điện thoại kéo dài cả chục phút. Anh chia sẻ, nhờ Báo phản ánh, những kiến nghị của chúng tôi sau gần 10 năm mới được giải quyết triệt để, lẽ ra tôi phải được cấp giấy CNQSDĐ từ lâu rồi.

>> Địa chỉ đỏ - di tích Trường dạy viết báo Huỳnh Thúc Kháng (Xem trang 7, 8)

Cách đây 5 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Tổng bộ Việt Minh tổ chức Trường dậy viết báo kháng chiến mang tên nhà báo, chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng (04/4/1949-04/4/2019), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón nhận Bằng di tích cấp quốc gia, dựng bia tại chính địa chỉ đỏ năm xưa. Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1025 - 21/6/2025), chúng tôi xin giới thiệu về những nét chính của sự kiện và địa chỉ này đỏ này…

>> Kiểm soát với nghề khoan nước dưới lòng đất (Xem trang 8)

Với nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, việc khai thác nguồn nước dưới đất cần được kiểm soát để bảo đảm tính bền vững, hiệu quả. Tỉnh Bắc Kạn đang tích cực tuyên truyền đến người dân tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc khai thác, sử dụng nước dưới lòng đất.

Mỏ khai thác quặng sắt ở Bản Phắng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn sử dụng hệ thống tuần hoàn nước để phục vụ sản xuất.

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo ngày 21/6/2024 tại đây.