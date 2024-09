Điểm báo in Bắc Kạn ngày 27/9/2024

Trên số báo in ra ngày 27/9/2024 có một số thông tin như sau:

>> Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại và xử lý những kiến nghị của dân (Xem trang 1, 3)

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, tỉnh Bắc Kạn đã nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp, đối thoại với dân, qua đó tạo niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp thứ 9 thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

>> Cảnh giác với các tổ chức bất hợp pháp đội lốt tôn giáo (Xem trang 1, 7)

Kỳ 4: TỰ DO TÔN GIÁO PHẢI TRONG KHUÔN KHỔ CỦA PHÁP LUẬT

Không chỉ ở Việt Nam mà tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới, quyền tự do nói chung và quyền tự do tôn giáo nói riêng đều phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tôn giáo của công dân. Thế nhưng không thể có sự tự do vô chính phủ, tự do vô nguyên tắc.

Đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm (áo trắng, thứ 3 bên trái sang) trao đổi với ông Giàng Văn Dinh, người có uy tín, Trưởng thôn Nà Lài, xã Cao Tân (Pác Nặm) về tình hình đời sống của người dân trong thôn.

>> Ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính (Xem trang 2)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết các thủ tục hành chính không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số.

Cán bộ hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Sông Cầu (TP. Bắc Kạn).

>> Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Xem trang 3)

Nhằm thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, những năm qua, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Từ năm 2022 đến nay, Công an huyện Bạch Thông phối hợp vận động thu hồi 30 khẩu súng tự chế các loại, 04 khẩu súng hơi, 25 súng cồn và nhiều linh kiện súng.

>> Gấp rút tiến độ các dự án đầu tư công (Xem trang 4, 5)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công là nhiệm vụ cấp bách trong thời điểm này, nhất là với các dự án phải hoàn thành trong năm 2024. Các hạng mục cuối cùng phải được gấp rút triển khai vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Dự án đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn, tất cả các gói thầu, hạng mục đang được gấp rút hoàn thành với khối lượng đạt trên 99% giá trị hợp đồng.

>> Những bài học kinh nghiệm để lại sau cơn bão số 3 (Xem trang 4, 5)

Mặc dù đã được cảnh báo sớm nhưng hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi) vẫn rất lớn, để lại những bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cả tinh thần vượt khó của Nhân dân.

Đất sạt xuống nhà dân ở thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc (Chợ Đồn).

>> Nỗ lực giảm nghèo ở Sỹ Bình (Xem trang 6)

Cùng với tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, năm 2024, xã Sỹ Bình (Bạch Thông) phấn đấu “về đích” nông thôn mới. Để hoàn thành nhiệm vụ này, cấp ủy, chính quyền xã đang tập trung triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập.

Hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” cho ông Triệu Văn Triểu, thôn Nà Lẹng.

>> Đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS (Xem trang 8)

Cùng với các cấp, ngành, Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng vùng đồng bào DTTS.

Một buổi tuyên truyền về bình đẳng giới cho học sinh và giáo viên tại xã Hoàng Trĩ (Ba Bể) do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức.

