Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà Tết cho Bộ CHQS tỉnh và Công an TP. Bắc Kạn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết và giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại các đơn vị đến thăm, sau khi nghe báo cáo nhanh tình hình công tác quốc phòng - quân sự địa phương, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả, nỗ lực cố gắng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an thành phố Bắc Kạn trong thời gian qua. Đặc biệt là việc thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo…

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin khái quát về tình hình thời sự, những nhiệm vụ hệ trọng đặt ra trong thời điểm hiện nay và thời gian tới. Trong đó, đồng chí lưu ý các biến động trong nước, khu vực và quốc tế có tác động tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhất là việc quyết liệt cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính của Trung ương và các cấp, ngành, địa phương sẽ tác động không nhỏ tới tâm tư của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân. Do vậy, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, chiến sĩ vững vàng về tư tưởng, yên tâm công tác.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Bắc Kạn giữ gìn tốt ANTT để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo tổ chức tuyển đúng, tuyển đủ chức danh chỉ huy trưởng cấp xã xong trước ngày 10/3/2025; quyết liệt tham gia cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân; cảnh giác trước nguy cơ cháy rừng; thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ của bộ đội trong thời bình; bảo đảm an toàn tuyệt đối về trang thiết bị, vũ khí…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho Công an thành phố Bắc Kạn.

Đối với Công an thành phố Bắc Kạn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo đơn vị tăng cường lịch trực Tết để bảo đảm giữ vững an ninh trật tự cho Nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn; tuyên truyền để khích lệ tính tự giác của người dân trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm như tín dụng đen, lô đề, cờ bạc… Thực hiện nghiêm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và Công an thành phố Bắc Kạn lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà Tết cho hai đơn vị./.