Gợi ý du lịch tại Bắc Kạn dịp 30/4

"Tuần Văn hóa - Du lịch" tỉnh Bắc Kạn năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 03/5/2024, với chùm hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Bắc Kạn.

Đến với Bắc Kạn dịp này, du khách sẽ được trải nghiệm những sản phẩm du lịch đặc trưng như: Màn trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia múa Bát của người Tày với sự tham gia của 1.000 người, diễn ra ngay tại chương trình khai mạc; tham gia vào các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian tại Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn; cùng nhau dạo bộ và chèo thuyền độc mộc, thuyền kayak tại danh thắng hồ Ba Bể và trải nghiệm không gian văn hóa lễ hội truyền thống “Chợ tình Xuân Dương” tại huyện Na Rì…

Sau đây là gợi ý cho chuyến hành trình của bạn tại Bắc Kạn trong dịp lễ này:

Ngày 01: tại Thành phố Bắc Kạn

Bắc Kạn – một thành phố đang trên đà phát triển, khí hậu trong lành, nơi con sông Cầu hiền hòa chảy qua. Từ thủ đô Hà Nội di chuyển đến đây bằng ô tô bạn chỉ mất khoảng 4h đồng hồ. Nếu xuất phát từ Hà Nội sớm, trên đường đi bạn có thể ghé vào Đền Thắm (thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới) – đây là khu di tích lịch sử-văn hóa - danh lam thắng cảnh có bề dày lịch sử, được phật tử, Nhân dân và du khách thập phương ngưỡng mộ. Đền Thắm thờ nữ tướng tên Thắm, tương truyền là một cô gái miền sơn cước, giàu lòng nhân ái, một nữ tướng dũng cảm đứng lên chống giặc Cờ Đen.

Chùa Thạch Long cũng là một điểm đến tâm linh nên ghé thăm khi du lịch Bắc Kạn. Đây là ngôi chùa có lịch sử lâu đời, nằm hoàn toàn trong hang đá tự nhiên, tọa lạc ở xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới (trên cung đường di chuyển từ Thái Nguyên lên thành phố Bắc Kạn) và chỉ nằm cách mặt đường QL3 khoảng 400m. Tương truyền ngôi chùa có từ thời nhà Lý, trải qua nhiều thăng trầm theo lịch sử và tồn tại đến ngày nay. Do cấu tạo đặc biệt của chùa và là nơi kín đáo, nên triều đại nhà Lý đã lấy chùa làm pháo đài để đánh quân xâm lược. Trong cuộc chiến chống Pháp, chùa Thạch Long đã trở thành căn cứ cách mạng, được sử dụng làm nơi cất giữ vũ khí, đạn dược và trú ẩn của bộ đội ta. Bác Hồ cũng đã từng ghé thăm và nghỉ lại ở ngôi chùa này vào năm 1951.

Vào đêm 27/4, tại sân Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn sẽ diễn ra Lễ khai mạc “Tuần Văn hóa – Du lịch” tỉnh Bắc Kạn với chương trình nghệ thuật chủ đề “Nơi đầu nguồn Sông Cầu” hứa hẹn sẽ mang đến những nét văn hóa, những hình ảnh đất và người Bắc Kạn trong công cuộc xây dựng và phát triển qua lời ca, điệu múa. Đặc biệt du khách sẽ được thưởng thức màn múa bát với sự biểu diễn của 1.000 diễn viên, nghệ nhân.

Ngày thứ 2: Check in một số điểm du lịch quanh thành phố Bắc Kạn- Di chuyển tới hồ Ba Bể

Nếu lựa chọn ở thành phố Bắc Kạn, du khách không nên bỏ qua điểm đến tâm linh Đền Cô nằm ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kạn, thuộc tổ 2, phường Phùng Chí Kiên; hồ sinh thái Nặm Cắt, thuộc xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn. Điểm du lịch cộng đồng Phiêng An và check in Lan Nhi Farm tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông cách thành phố Bắc Kạn chưa đến 10km…

Đêm 28/4, cũng tại sân khấu Nhà Văn hóa tỉnh sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của Nhà hát kịch Việt Nam với sự tham gia của NSND Xuân Bắc và nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng khác. Bạn cũng đừng quên khám phá văn hóa ẩm thực của thành phố Bắc Kạn nhé.

Nếu lựa chọn di chuyển hồ Ba Bể thì bạn nên khởi hành sớm để có thể tận hưởng một ngày trọn vẹn tại các điểm du lịch lòng hồ Ba Bể như: Động Puông, đền An Mạ, đảo Bà Góa, Ao Tiên, thác Đầu Đẳng. Bạn có thể xuất phát ở bến Buốc Luốm (xã Khang Ninh, huyện Ba Bể), hoặc bến chính tại bờ hồ Ba Bể. Khám phá động Hua Mạ, động Thẳm Phầy và bản sắc văn hóa truyền thống của bà con dân tộc nơi đây tại các bản làng quanh khu vực bờ hồ, trải nghiệm chèo thuyền kayak, SUP, thuyền độc mộc… thưởng thức những món đặc sản vùng hồ Ba Bể như cá nướng, tôm nướng, rau rừng. Buổi tối tại các homestay khu vực bờ hồ sẽ có các đội văn nghệ sẵn sàng biểu diễn phục vụ du khách những điệu hát Then, đàn Tính, múa bát…

Ngày thứ 3: Du lịch về nguồn

Từ hồ Ba Bể bạn di chuyển theo hướng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, vùng đất ATK giàu truyền thống cách mạng, thăm các điểm di tích lịch sử, nơi Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, các cơ quan Trung ương đã từng ở và làm việc như: Bản Ca, Nà Quân (xã Bình Trung); Nà Pậu, Khau Mạ (xã Lương Bằng)…

Trải nghiệm không gian văn hóa tại Chợ đêm ATK Chợ Đồn (diễn ra từ ngày 28 đến 30/4) với Hội thi thể thao truyền thống như tung còn, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ; các trò chơi dân gian như đi cà kheo, đánh cù; trải nghiệm trình diễn một số di sản văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn…

Ngày thứ 4: Phố cổ Yến Lạc, động Nàng Tiên

Từ Chợ Đồn di chuyển ra thành phố Bắc Kạn và vào Na Rì, vượt qua đèo Áng Toòng nên thơ du khách có thể trải nghiệm làng nghề làm miến dong tại xã Côn Minh, check in phố cổ Yến Lạc với những ngôi nhà gỗ nghiến. Đêm 30/4 trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và không gian ẩm thực, sản phẩm OCOP tại Chợ đêm Phố cổ. Sau khi khám phá động Nàng Tiên tại thị trấn Yến Lạc, các bạn di chuyển đến chợ tình Xuân Dương để hòa chung không khí ngày hội của nam, nữ thanh niên nơi đây, khám phá không gian hội trại thanh niên, không gian văn hóa, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, thả đèn hoa đăng trên sông Bắc Sen vào đêm 01/5. Sáng 02/5, hòa mình vào không gian Văn hóa Chợ tình Xuân Dương, phiên chợ mỗi năm chỉ diễn ra một lần duy nhất để nghe những câu hát Sli ca ngợi về cuộc sống, những câu hát giao duyên của các chàng trai, cô gái hò hẹn nhau bên bờ sông Bắc Sen…

Với những điểm du lịch hấp dẫn, đặc sắc, nét đẹp riêng về cảnh quan thiên nhiên, con người và văn hóa, Bắc Kạn đang nỗ lực để nâng cao chất lượng các dịch vụ, xây dựng tỉnh trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn./.