BBK - Trong 06 giờ qua, các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn có mưa, một số nơi có mưa to như: Bằng Vân 40mm, Yến Dương 37mm...Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp độ 1.