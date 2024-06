24 giờ qua, thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn: đêm qua có mưa rào và dông vài nơi. Ngày hôm nay khu vực vùng núi thấp của tỉnh có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày tại TP Bắc Kạn 35.2 độ C, Chợ Rã 35.4 độ C, vùng núi cao Ngân Sơn 32,5 độ C.



Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chiều tối 21/6/2024 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng và nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.