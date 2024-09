Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 03)

BBK - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn cho biết, trong 3 giờ vừa qua, bão số 3 đã giảm đi 01 cấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp, giật cấp 9. Dự báo các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.