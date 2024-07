Dự báo từ ngày 22 đến ngày 23/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa, có nơi mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm./.