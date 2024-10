Chỉ rõ những hạn chế yếu kém, khắc phục tâm lý không làm vì sợ sai

Quang cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm. Trong đó, đồng chí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2024 có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 6,8%. Sản xuất nông lâm nghiệp, khu vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao cấp khu vực, quốc gia được tổ chức thành công tại tỉnh. An sinh xã hội, đời sống nhân dân được được bảo đảm, nhất là việc chăm lo đời sống, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân ở vùng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Chất lượng giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm triển khai thực hiện…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác 9 tháng đầu năm như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách đạt thấp. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công và việc triển khai các Chương trình MTQG còn chậm, tỷ lệ đạt thấp. Tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Số lượng đảng viên được kết nạp mới đạt 52% kế hoạch... Chất lượng, hiệu quả một số mặt công tác chưa đáp ứng yêu cầu.

Sau khi nêu một số nguyên nhân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm. Làm rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề xuất thêm những chủ trương, chính sách, giải pháp có tính khả thi nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024.

Đối với nội dung cho ý kiến vào Đề cương văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Dự thảo đề cương là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Do vậy, các đại biểu cần thảo luận, quán triệt, nhận thức rõ nhằm bảo đảm Báo cáo chính trị thể hiện được tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Báo cáo kiểm điểm, đánh giá và nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân; đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh...

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu đóng góp ý kiến cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nêu những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện để hội nghị cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất nhằm tổ chức đại hội đảng các cấp được chu đáo, thành công, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng thảo luận.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, dưới sự điều hành của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội nghị chia thành 03 tổ thảo luận. Các tổ thảo luận tập trung cho ý kiến về những nội dung như: Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2024. Việc ban hành, sửa đổi các quy định về quản lý tài chính, tài sản. Việc thực hiện các quy định của Luật NSNN, các quy định liên quan đến lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại Tổ.

Kết quả thực hiện thu, chi NSNN, đặc biệt là các vấn đề: (1) Kỷ luật, kỷ cương trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán chi thường xuyên NSNN; (2) Thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2023. Việc thực hiện các quy định về thu chi đảng phí, sử dụng nguồn kinh phí Quỹ dự trữ ngân sách đảng và kinh phí hỗ trợ hoạt động công tác đảng năm 2023. Việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công. Nêu ý kiến về các vấn đề khác được đại biểu quan tâm...

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới nêu ý kiến tại tổ thảo luận.

Buổi chiều, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 làm việc tại hội trường, Báo Bắc Kạn sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả./.