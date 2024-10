Phối hợp chặt chẽ giữa thành viên BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ) đến nay, các thành viên BCĐ, các tiểu ban cơ bản hoàn thành các nội dung được giao theo tiến trình biểu đã được xây dựng. Về thời gian, Đại hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày tại Hội trường tỉnh. Phiên làm việc thứ Nhất diễn ra vào chiều 18/10, phiên làm việc thứ Hai diễn ra vào sáng 19/10, sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đại biểu dự Đại hội là 311 người, trong đó có 250 đại biểu chính thức và 61 đại biểu mời bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, đối tượng.

Một số nội dung còn lại như: Định hướng thảo luận của Trưởng BCĐ tại Đại hội; kịch bản tổng thể phân công chi tiết phục vụ; thiết kế sơ đồ chỗ ngồi cho đại biểu; hoàn thiện in ấn văn kiện Đại hội; tiếp tục hoàn thiện trang trí khánh tiết Đại hội và gian trưng bày sản phẩm OCOP… được gấp rút hoàn thiện trước ngày 17/10.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội.

Tại Hội nghị, đại biểu tập trung góp ý về nội dung, kết cấu, thời lượng phóng sự Báo cáo chính trị trình chiếu tại Đại hội; các tham luận tại Đại hội; kịch bản điều hành Đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội; họp thống nhất Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội ghi nhận nỗ lực của cơ quan Thường trực, thành viên BCĐ, các tiểu ban trong công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IV. Đồng chí cũng đề nghị, cơ quan Thường trực BCĐ và các tiểu ban cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Đồng thời, cũng đưa ra những chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung: Đối với phóng sự Báo cáo chính trị cần biên tập để kết cấu nội dung, mạch ý tưởng chặt chẽ, thống nhất, bổ sung thêm hình ảnh các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ở cơ sở, các mô hình kinh tế có hiệu quả cao.

Tiểu ban Nội dung duyệt lại một số tham luận bảo đảm chất lượng, kết cấu, hình thức trình bày. Giữ nguyên số lượng, thành phần Đoàn chủ tịch. Văn phòng UBND tỉnh quan tâm đặc biệt đến khánh tiết tại Hội trường tỉnh. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cần được chú trọng.

Để bảo đảm thành công cho Đại hội, các thành viên BCĐ phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm với công việc được phân công./.