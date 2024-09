Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia 2024: Như Quỳnh, Trà My cùng đồng đội giành chiến thắng trong trận đầu ra quân

Ngày thi đấu thứ 2 đã diễn ra các trận nam Hà Nội gặp TP. Hồ Chí Minh (14h), nữ VTV Bình Điền Long An gặp Hà Nội (16h), nữ Hải Dương gặp Quảng Ninh (18h), nam Biên Phòng gặp Công an TP. Hồ Chí Minh (20h).

Hà Nội thắng TP. Hồ Chí Minh (3-1)

Trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ 2 giữa 02 đội nam Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đội Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1. Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những pha bóng đầu tiên khi cả hai đội thi đấu đầy quyết tâm. Hà Nội giành chiến thắng hiệp đầu với tỉ số 25-21, nhưng TP. Hồ Chí Minh không dễ dàng chấp nhận thất bại, ngay lập tức san bằng với chiến thắng 25-22 trong hiệp thứ hai.

Tuy nhiên, Hà Nội đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trong các hiệp sau, đặc biệt là ở hiệp thứ tư khi họ dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 25-13 để giành chiến thắng đầy thuyết phục 3-1.

Một số hình ảnh của trận đấu: Hà Nội (áo xanh), TP> Hồ Chí Minh (áo đỏ):

Nữ VTV Bình Điền Long An vượt qua Hà Nội (3-2) trong trận đấu nghẹt thở

Trận đấu nữ giữa VTV Bình Điền Long An và Hà Nội là một trong những trận kịch tính nhất trong ngày. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của giải phải đánh hiệp thứ 5 để so tài. Với sự xuất hiện của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Trà My trong đội hình, đội VTV Bình Điền Long An đã tạo nên một cuộc rượt đuổi điểm số đầy kịch tính. Sau khi thắng sát nút ở hiệp đầu với tỉ số 25-23, VTV Bình Điền Long An bị Hà Nội san bằng tỉ số 23-25 ở hiệp thứ 2.

Tuy nhiên, với sự tỏa sáng của các ngôi sao trong đội hình, bản lĩnh và thay đổi chiến thuật hợp lý, VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng 3-2, Các hiệp đấu diễn ra với những tỉ số sít sao (25-23, 23-25, 25-15, 18-25, 15-7), khiến khán giả không thể rời mắt khỏi sân đấu.

Một số hình ảnh của trận VTV Bình Điền Long An (áo vàng), Hà Nội (áo xanh):

Nữ Quảng Ninh thắng áp đảo Hải Dương (3-0)

Ở trận đấu nữ giữa Quảng Ninh và Hải Dương, đội Quảng Ninh với sự góp mặt của tuyển thủ quốc gia Vi Thị Như Quỳnh đã thi đấu vô cùng ấn tượng. Quảng Ninh không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Hải Dương với tỷ số áp đảo 3-0 (25-18, 25-14, 25-21). Những pha tấn công mạnh mẽ cùng khả năng phòng thủ chắc chắn đã giúp Quảng Ninh dễ dàng giành chiến thắng trong cả ba hiệp. Đây cũng là trận đấu giúp đội Quảng Ninh khẳng định sức mạnh và đặt mục tiêu cao hơn trong những vòng đấu tới.

Một số hình ảnh tại trận đấu, Quảng Ninh (áo trắng), Hải Dương (áo đỏ):

Nam Biên Phòng thắng Công an TP. Hồ Chí Minh (3-0) đầy thuyết phục

Trong trận đấu cuối cùng của ngày giữa Biên Phòng và Công an TP. Hồ Chí Minh, đội Biên Phòng đã có màn trình diễn ấn tượng khi thắng trắng với tỷ số 3-0 (25-20, 25-21, 27-25). Mặc dù đội Công an TP. Hồ Chí Minh đã có những pha bóng nỗ lực và đặc biệt ở hiệp đấu thứ 3 và cố gắng đẩy trận đấu vào hiệp thứ 4, nhưng Biên Phòng với lối chơi phòng ngự vững chắc và tấn công mạnh mẽ đã giành chiến thắng ngay trong hiệp đấu căng thẳng thứ 3 và giành chiến thắng đầy thuyết phục 3-0.

Ngày thi đấu thứ 2 không chỉ hấp dẫn bởi những trận đấu căng thẳng mà còn bởi sự góp mặt của hai gương mặt nổi bật từ đội tuyển quốc gia: Nguyễn Thị Trà My (VTV Bình Điền Long An) và Vi Thị Như Quỳnh (Quảng Ninh).

Cả hai đã thi đấu rất ấn tượng, mang lại lợi thế lớn cho đội của mình. Sự xuất hiện của họ tại giải đấu không chỉ tăng thêm sức hút mà còn là cơ hội để các cầu thủ học hỏi thêm kinh nghiệm./.