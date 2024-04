Phiến quân bắt cóc 110 dân thường tại Mali

Nhà bị phá hủy trong vụ tấn công do các phần tử cực đoan tiến hành tại Gao, Mali. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/4, giới chức Mali cho biết, các đối tượng nghi là phần tử thánh chiến tại miền trung nước này đã bắt cóc 110 dân thường.

Theo một quan chức địa phương, vào ngày 16/4, các phần tử thánh chiến đã chặn 3 xe buýt chở dân thường, buộc các xe và hành khách phải di chuyển hướng về một khu rừng nằm giữa Bandiagara và Bankass. Những người này hiện vẫn đang bị các đối tượng bắt giữ.

Trong khi đó, một quan chức khác khẳng định, số nạn nhân bị bắt cóc là hơn 120 người. Đại diện của các hiệp hội địa phương đã kêu gọi trả tự do cho các con tin.

Kể từ năm 2012, an ninh tại Mali trở nên bất ổn do các lực lượng có liên kết với al-Qaeda và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành nhiều vụ tấn công.

Tình hình ngày càng trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng nhân đạo và chính trị. Bạo lực thậm chí đã lan sang các nước láng giềng Burkina Faso và Niger.