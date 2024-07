BBK- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Mác-xít kiên định, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, dẫn dắt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thúc đẩy và giành được những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhận được sự ủng hộ và yêu mến của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 20/7/2024, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.

Cùng dự có đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc; đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đồng chí Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc.

Trước đó, ngày 19/7/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Mác-xít kiên định, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam

Phát biểu với Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Mác-xít kiên định, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, dẫn dắt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thúc đẩy và giành được những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhận được sự ủng hộ và yêu mến của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam. Đồng chí Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định ủng hộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường phát triển của mình. Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trước sau như một ủng hộ và tin tưởng sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa; sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian sớm nhất đã gửi điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đối với quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tình cảm đặc biệt của đồng chí Tập Cận Bình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân; sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát to lớn và niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Lúc sinh thời, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết và có nhiều đóng góp quan trọng cho quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo định hướng trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình, quan hệ hai Đảng, hai nước trong hơn 10 năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, nhận được sự ủng hộ của nhân dân hai nước. Khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược, bày tỏ sẽ tiếp tục cùng với phía Trung Quốc quán triệt thực hiện nhận thức chung của hai đồng chí Tổng Bí thư, sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững theo định hướng “6 hơn”, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Cùng ngày, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc: Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy đã gửi vòng hoa. Ban Chấp hành Trung ương, Quốc vụ viện, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số cơ quan, đoàn thể Trung ương và thành phố Bắc Kinh cũng gửi vòng hoa đến tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.