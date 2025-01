Xu hướng lựa chọn mâm ngũ quả ngày Tết

Những ngày cận kề Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025, không khí tại Thành phố Bắc Kạn càng thêm rộn ràng, nhộn nhịp với các gian hàng bày bán đủ loại trái cây tươi ngon, rực rỡ sắc màu. Điều này càng làm nổi bật nét đặc trưng của mùa xuân và văn hóa Tết cổ truyền.

Gian hàng bày bán đa dạng các loại trái cây.

Năm nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và tình trạng khô hạn kéo dài, nhiều loại cây ăn quả bị mất mùa, dẫn đến giá cả tăng nhẹ so với mọi năm. Tuy nhiên, sức mua của người dân vẫn không giảm. Người tiêu dùng ở Bắc Kạn vẫn duy trì thói quen chuẩn bị mâm ngũ quả, vừa để giữ gìn phong tục, vừa thể hiện niềm tin và hy vọng vào một năm mới bình an, may mắn.

Một số loại quả của miền Nam được bày bán như dứa son, sung.

Các loại quả truyền thống như: chuối, xoài...

Đu đủ tượng trưng cho sự đủ đầy.

Với sự đa dạng về chủng loại hoa quả, xu hướng bày mâm ngũ quả cũng có nhiều thay đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và nhu cầu của mỗi gia đình. Bên cạnh các loại quả truyền thống như chuối xanh, đu đủ, cau, dứa, bưởi, một số hộ gia đình có xu hướng quan tâm thêm các loại trái cây nhập khẩu như táo Mỹ, lê Hàn Quốc, nho Úc… Việc lựa chọn trái cây nhập khẩu không chỉ giúp mâm ngũ quả thêm phong phú, mà còn thể hiện sự đổi mới trong tư duy tiêu dùng.

Lựa chọn thêm các loại quả nhập khẩu cho mâm ngũ quả thêm phong phú.

Mâm ngũ quả được bày sẵn để bán.

Chị Trịnh Thị Niên, người mua hàng tại chợ Đức Xuân, chia sẻ: “Gia đình tôi vẫn giữ thói quen chọn chuối xanh, đu đủ và bưởi làm chủ đạo vì chúng mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng. Tuy nhiên, năm nay tôi chọn thêm táo Mỹ, lê Hàn Quốc, vì chúng vừa đẹp mắt, vừa chất lượng. Theo tôi, việc có thêm trái cây nhập khẩu không chỉ làm mâm ngũ quả thêm hấp dẫn mà còn phù hợp với sở thích của các thành viên trong gia đình."

Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều cửa hàng tại Bắc Kạn đã cung cấp dịch vụ mâm ngũ quả bày sẵn. Các mâm quả được thiết kế đẹp mắt, đa dạng về màu sắc và kích thước, với mức giá dao động từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng.

Chị Lương Thị Tuyết, Chủ cửa hàng hoa quả tại chợ Bắc Kạn chia sẻ.

Dù có những thay đổi về hình thức và cách bày trí, mâm ngũ quả ngày Tết vẫn giữ nguyên giá trị tinh thần, thể hiện mong muốn của người dân về một năm ấm no, đủ đầy, hạnh phúc. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là cầu nối giữa các thế hệ trong gia đình, giúp con cháu hiểu hơn về ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền./.