Ba Bể cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I, tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định. Các địa phương tập trung triển khai sản xuất vụ xuân năm 2024 theo kế hoạch; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định; thương mại - dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định.

Một số kết quả đạt được cụ thể như: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 10,5 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch; cây bí xanh thơm trồng được 194ha, đạt 129% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 5,6%; trồng rừng 301ha, đạt 75% kế hoạch; thành lập 03 hợp tác xã, đạt 100% kế hoạch; kết nạp đảng viên mới đạt 10% kế hoạch…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã chỉ ra một số hạn chế, khó khăn như: Tiến độ triển khai các chương trình MTQG còn chậm; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt thấp, công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai còn nhiều bất cập; công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nơi, có lúc chưa kịp thời; việc duy trì chế độ sinh hoạt và chất lượng hoạt động của một số tổ chức Hội ở cơ sở còn hạn chế, nội dung sinh hoạt chưa phong phú.

Hội nghị đã chia tổ thảo luận nhằm làm rõ hơn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời bàn giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả quý I huyện Ba Bể đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng. Trong đó đề nghị huyện Ba Bể chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện lộ trình các tour, tuyến phục vụ du lịch, kiểm soát vé, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và khách du lịch. Chú trọng thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ…/.