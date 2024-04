Bắc Kạn giao ban công tác nội chính quý I

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Chất lượng điều tra, xử lý tội phạm được nâng lên.

Lực lượng Công an tiếp nhận và giải quyết 146 tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố; đã giải quyết xong 111 tin (đạt tỷ lệ 76%); điều tra, khám phá 56/60 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 93,3%); khởi tố 60 vụ, 80 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 47 vụ, 67 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 284 vụ, 330 bị can; quyết định truy tố 112 vụ, 160 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 272/571 vụ việc các loại (đạt 47,6%), còn 299 vụ việc đang giải quyết trong thời hạn luật định. Công tác thi hành án dân sự tổng số đã thụ lý 1.239 việc với hơn 193 tỷ đồng, trong đó số mới thụ lý 469 việc. Thanh tra các cấp thực hiện 91 cuộc thanh tra, kiểm tra. Cơ quan chức năng đang xử lý 07 vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp nhận 28 đơn, thư các loại. Sau khi phân loại, xử lý, đã chuyển 18 đơn đến các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo xử lý, giải quyết theo quy định.

Một số hạn chế trong công tác quý I cũng được chỉ rõ như: Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tăng cao so với cùng kỳ, nổi lên là tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng; còn xảy ra tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung; tỷ lệ thi hành án có điều kiện thi hành về tiền thấp…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm về tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp từ đầu năm đến nay; vấn đề dân tộc, tôn giáo; việc giải quyết ý kiến, phản ánh của người dân, xử lý tang vật tịch thu, chất lượng giám định tư pháp; công tác phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án… Các đơn vị cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, công tác quý II.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch của đơn vị mình và các nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính quý II để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Làm tốt công tác phối hợp, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”. Triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm, đảm bảo xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật.

Công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo kịp thời, đúng quy định, có sự phối hợp, theo dõi quá trình xử lý đơn thư. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, thi hành án; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm theo thẩm quyền. Các cơ quan tố tụng tăng cường công tác phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc./.