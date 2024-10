Bắc Kạn sẵn sàng cho Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV

Tổng duyệt nội dung thanh thiếu nhi các dân tộc chào mừng Đại hội .

Video công tác chuẩn bị cho Đại hội đang gấp rút hoàn thiện.

Theo kế hoạch, 15h ngày 18/10, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV mới bước vào phiên thứ nhất nhưng trước đó 05 ngày, việc trang trí khánh tiết đã được triển khai. Khẩu hiệu được treo ở các vị trí trang trọng, dễ quan sát góp phần tuyên truyền, cổ động, tạo không khí phấn khởi trước, trong và sau Đại hội. Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết phối hợp cung cấp dự thảo báo cáo cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho Đại hội; xây dựng phóng sự Báo cáo chính trị trình chiếu tại Đại hội. 02 ngày trước sự kiện chính trị lớn, phía ngoài cổng Hội trường tỉnh được trang hoàng bằng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Còn phía trong hội trường, Văn phòng UBND tỉnh cũng chuẩn bị chu đáo các phần việc được phân công.

Tổng duyệt chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Sau nhiều buổi tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc, buổi sáng trước phiên thứ nhất của Đại hội, các đạo diễn, biên đạo, MC, nghệ sĩ, diễn viên thuộc Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh có mặt tại Hội trường tỉnh để tổng duyệt.

Đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch cho biết: “Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Sở đã chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu các tiết mục văn nghệ với chủ đề “Bắc Kạn những sắc hoa”. Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho đại biểu, góp phần tạo khí thế cho Đại hội”.

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và nông sản của các địa phương đã sẵn sàng.

Không chỉ tạo ra sự phong phú, hấp dẫn cho Đại hội, các gian hàng trưng bày còn là nơi các địa phương quảng bá, giới thiệu những thế mạnh về OCOP, nông sản đặc trưng. Trong buổi sáng nay (18/10), các gian hàng trưng bày đã cơ bản được hoàn thiện với nhiều mặt hàng hấp dẫn.

Sơ đồ chỗ ngồi được bố trí tại tiền sảnh Hội trưởng tỉnh.

Ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Để góp phần thành công cho Đại hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm hay bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cũng được các ngành, đơn vị lên phương án từ trước, chủ động triển khai theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo danh sách đã được chọn, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV sẽ có 311 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức và 61 đại biểu mời.

Nguyên tắc, cơ cấu, tiêu chí chọn cử đại biểu chính thức dự Đại hội, thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên. Theo đó, đại biểu chính thức phải bảo cơ cấu đại biểu theo thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính, lĩnh vực, công khai, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận từ cơ sở. Đại biểu được chọn là người dân tộc thiểu số (tiêu chí này không áp dụng với thành phần đại biểu là Mẹ Việt Nam anh hùng); người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng; người có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc; có thành tích nổi bật hoặc có đóng góp thiết thực về một hoặc một số lĩnh vực trong đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số như xóa đói, giảm nghèo, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự…

Số báo đặc biệt chào mừng Đại hội được Ban Tổ chức chuẩn bị gửi đến các đại biểu.

Dù đã tham dự kỳ Đại hội trước nhưng ông Thào Minh Khyào, Bí thư Chi bộ, người có uy tín của thôn Nặm Khiếu, xã Nhạn Môn (Pác Nặm) vẫn cảm thấy hồi hộp, xen lẫn tự hào. Vì đường từ Nặm Khiếu xuống trung tâm huyện xa và rất khó khăn nên từ tối hôm trước ông Khyào đã chuẩn bị sẵn đồ, sáng sớm đi xe máy xuống Bộc Bố để theo Đoàn đại biểu huyện Pác Nặm về dự Đại hội.

Ông Khyào xúc động: “Bản thân tôi mỗi lần được về dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh đều thấy tự hào và vinh dự. Đồng thời, tôi cũng muốn qua Đại hội lần này bày tỏ tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, cùng quyết chí thực hiện tốt "Quyết tâm thư Đại hội”.

Chuẩn bị các phần quà cho đại biểu về dự Đại hội.