Bám sát kịch bản tăng trưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024

Quang cảnh phiên họp tháng 4 của UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất đồng chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong tháng 4, các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình, dự án trọng điểm tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình KT – XH trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan so với tháng trước. Sản xuất nông nghiệp ổn định, cây trồng, vật nuôi phát triển tốt; hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch đạt mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 226,8 tỷ đồng, bằng 24,4% dự toán Trung ương giao và 22,5% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách 1.586,3 tỷ đồng, đạt 21,3% dự toán giao đầu năm. Lượng khách du lịch đến tỉnh trong tháng 4 ước đạt 16.520 lượt, lũy kế 4 tháng ước đạt 525.267 lượt, bằng 52,5% kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt trên 768 tỷ đồng, tăng 1,72% so với tháng trước, tăng 5,45% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,24% so với tháng trước và tăng 11,07% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 4/2024 đạt 5,559 triệu USD, tăng 83,77% so với tháng trước, tăng 189,53% so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng dạy và học, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy; an sinh xã hội, đời sống Nhân dân được chăm lo, cải thiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng; các chỉ số về cải cách hành chính được nâng lên đáng kể. Quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch còn có những nhiệm vụ triển khai chậm như các chương trình mục tiêu quốc gia. Nguyên nhân do công tác xây dựng kế hoạch từ cơ sở còn yếu kém, đến tháng 4, tháng 5 vẫn còn loay hoay chưa xây dựng kế hoạch. Công tác định hướng và đôn đốc của ngành chuyên môn chưa sát sao...

Các sở ngành, địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 của tỉnh để làm kim chỉ nam thực hiện. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành, địa phương chủ động linh hoạt tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

Tích cực hỗ trợ thúc đẩy tiến độ các dự án ngoài ngân sách. Hỗ trợ các nhà máy nâng công suất sản xuất; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch ngành, quan tâm hoàn chỉnh quy hoạch hồ Ba Bể trong tháng 5, phấn đấu trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 7/2024. Chú ý công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; vấn đề an toàn thông tin. Tổ chức tốt Tuần Văn hoá - Du lịch, quan tâm tìm dư địa mới cho phát triển du lịch. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cố gắng khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới./.