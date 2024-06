Campuchia kỷ niệm 47 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Lễ kỷ niệm 47 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. (Ảnh: Sơn Xinh)

Dự lễ kỷ niệm, có đại diện Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cơ quan, đoàn thể cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Campuchia. Về phía Việt Nam, có Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt làm trưởng đoàn; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng lãnh đạo một số quân khu và địa phương liên quan.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện (Ảnh: Sơn Xinh)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet nêu lại quá trình sang Việt Nam tìm đường cứu dân tộc thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot của Samdech Techo Hun Sen, nguyên Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, Chủ tịch Thượng viện, Trưởng Nhóm Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia.

Theo đó, do ý thức rõ nguy cơ đe dọa sự tồn vong của dân tộc dưới chế độ diệt chủng tàn bạo, ngày 20/6/1977, Trung tá Hun Sen, Trung đoàn trưởng Vùng 21, khu đông Campuchia cùng 4 người đồng đội đã quyết định bí mật vượt qua biên giới để sang Việt Nam tìm đường cứu nước.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Fresh News)

Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân Campuchia đang đứng trước họa diệt chủng, Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam, dù đang gặp nhiều khó khăn sau chiến tranh, đã tận tình giúp đỡ bạn xây dựng lực lượng, giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết, tập hợp những người Campuchia yêu nước đứng lên đánh đổ tập đoàn phản động Pol Pot, với Chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979, mang lại nền hòa bình lâu dài cho đất nước Chùa Tháp.

Hằng năm, Chính phủ Hoàng gia Campuchia kỷ niệm sự kiện lịch sử này là để tưởng nhớ tấm gương anh hùng và công lao to lớn của các chiến sĩ và toàn thể người dân, những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu và hy sinh anh dũng trên con đường giải phóng quê hương khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo, xây dựng Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển đến ngày nay.

“Nhân dân Campuchia sẽ luôn ghi nhớ sự thật lịch sử đối với bộ đội tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam đã hy sinh thân mình để giúp đỡ Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhân dân thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot”, Samdech Thipadei Hun Manet khẳng định tại lễ kỷ niệm.

Đưa tro cốt các liệt sĩ vào lưu giữ trong Đại bảo, tháng 4/2023. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 47 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, các đại biểu đã tham gia lễ khởi công xây dựng một số công trình đón tiếp, phục vụ người dân, học sinh, các lực lượng vũ trang và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmor X16.

Trước đó, ngày 2/4/2023, cũng tại vùng đất cách mạng này, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã khánh thành Đại bảo tháp lưu giữ tro cốt của 49 liệt sĩ Campuchia thuộc Đoàn 125 hy sinh trong thời kỳ chiến đấu chống chế độ diệt chủng Pol Pot.