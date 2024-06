Liên hợp quốc cảnh báo 1 triệu người Gaza đối mặt nạn đói ở cấp độ cao nhất

Trẻ em chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 19/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo này cảnh báo hơn 1 triệu người Palestine ở vùng lãnh thổ này có thể sẽ phải đối mặt với nạn đói ở cấp độ cao nhất từ giữa tháng tới nếu xung đột tiếp diễn.

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn nội dung báo cáo đánh giá nạn đói ở Gaza ngày một trầm trọng do những rào cản đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo, cũng như sự sụp đổ của hệ thống cung ứng lương thực địa phương sau 8 tháng xung đột. Báo cáo nhận định số người Palestine ở Dải Gaza phải đối mặt với nạn đói “Cấp độ 5” - mức cao nhất trong thang đo Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực tích hợp (IPC) - có thể lên đến hơn 1 triệu, chiếm gần một nửa dân số Gaza, từ giữa tháng 7.

Trên thực địa, Israel thời gian gần đây đã mở lại một số cửa khẩu đường bộ ở phía Bắc Gaza. Tuy nhiên mỗi ngày chỉ có vài chục xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo được vào vùng lãnh thổ của Palestine, trong khi số người cần hỗ trợ lên đến hàng trăm nghìn. Ở phía Nam, chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào thành phố Rafah đã gây ra tình trạng đứt gãy nghiêm trọng đối với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo thông qua cửa khẩu cùng tên./.